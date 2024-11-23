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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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أول رد من الإمارات على اختفاء رجل دين يهودي على أراضيها
أول رد من الإمارات على اختفاء رجل دين يهودي على أراضيها
سبوتنيك عربي
أصدرت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، أول رد على اختفاء رجل دين يهودي على أراضيها. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T21:05+0000
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وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان لها، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان من كنيسة حباد أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.فيما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
https://sarabic.ae/20241123/مكتب-نتنياهو-يؤكد-اختفاء-رجل-دين-يهودي-في-الإمارات-1095116734.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول رد من الإمارات على اختفاء رجل دين يهودي على أراضيها

21:05 GMT 23.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أصدرت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، أول رد على اختفاء رجل دين يهودي على أراضيها.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان لها، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.
وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".
ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.
وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.
وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مكتب نتنياهو يؤكد اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات
15:58 GMT
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان من كنيسة حباد أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.
فيما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
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