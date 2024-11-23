https://sarabic.ae/20241123/مكتب-نتنياهو-يؤكد-اختفاء-رجل-دين-يهودي-في-الإمارات-1095116734.html
مكتب نتنياهو يؤكد اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات
مكتب نتنياهو يؤكد اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات
سبوتنيك عربي
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T15:58+0000
2024-11-23T15:58+0000
2024-11-23T15:58+0000
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وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي. وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان من كنيسة حباد أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي. وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.فيما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
https://sarabic.ae/20241122/-الإمارات-ترد-على-تقارير-بشأن-تمويل-مشروع-تجريبي-إسرائيلي-في-غزة-1095103970.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
مكتب نتنياهو يؤكد اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.
وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.
وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان من كنيسة حباد أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.
فيما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.