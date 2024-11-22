https://sarabic.ae/20241122/-الإمارات-ترد-على-تقارير-بشأن-تمويل-مشروع-تجريبي-إسرائيلي-في-غزة-1095103970.html
الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة
الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة
سبوتنيك عربي
ردت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تمويلها مشروعا إسرائيليا، لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T19:00+0000
2024-11-22T19:00+0000
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وكانت تقارير قد أشارت إلى توصية من شركة استشارية إسرائيلية بمشروع تجريبي لإنشاء مركز إنساني في منطقة داخل غزة تخضع لسيطرة إسرائيلية ولا تديرها حركة “حماس”.وزعمت أن الإمارات قد تكون جهة مانحة محتملة للمشروع، الذي سيُدار بواسطة منظمة إغاثية خاصة وبحماية شركات أمنية خاصة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.غير أن مسؤولا إماراتيا نفى بشدة صحة هذه المزاعم، قائلا إن “التقارير التي تربط الإمارات بتمويل مركز إنساني تجريبي في غزة لا أساس لها”، وأكد أن بلاده ترفض هذه الادعاءات التي وصفها بأنها “محض شائعات”.وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الإمارات لن تدعم إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب دون التزام إسرائيل بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".وشدد قائلا: “الإمارات غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتقادها بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال حل الدولتين”.
https://sarabic.ae/20240914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يعلن-شرط-بلاده-لدعم-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-1092713633.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة
ردت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تمويلها مشروعا إسرائيليا، لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى توصية من شركة استشارية إسرائيلية بمشروع تجريبي لإنشاء مركز إنساني في منطقة داخل غزة تخضع لسيطرة إسرائيلية ولا تديرها حركة “حماس”.
وزعمت أن الإمارات قد تكون جهة مانحة محتملة للمشروع، الذي سيُدار بواسطة منظمة إغاثية خاصة وبحماية شركات أمنية خاصة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
غير أن مسؤولا إماراتيا نفى بشدة صحة هذه المزاعم، قائلا إن “التقارير التي تربط الإمارات بتمويل مركز إنساني تجريبي في غزة لا أساس لها”، وأكد أن بلاده ترفض هذه الادعاءات التي وصفها بأنها “محض شائعات”.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الإمارات لن تدعم إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب دون التزام إسرائيل بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".
وشدد قائلا: “الإمارات غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتقادها بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال حل الدولتين”.