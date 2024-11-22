الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/-الإمارات-ترد-على-تقارير-بشأن-تمويل-مشروع-تجريبي-إسرائيلي-في-غزة-1095103970.html
الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة
الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة
سبوتنيك عربي
ردت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تمويلها مشروعا إسرائيليا، لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T19:00+0000
2024-11-22T19:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
اشتباكات غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001543_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1d210d7226c6a6ef0adda85a348a7a4.jpg
وكانت تقارير قد أشارت إلى توصية من شركة استشارية إسرائيلية بمشروع تجريبي لإنشاء مركز إنساني في منطقة داخل غزة تخضع لسيطرة إسرائيلية ولا تديرها حركة “حماس”.وزعمت أن الإمارات قد تكون جهة مانحة محتملة للمشروع، الذي سيُدار بواسطة منظمة إغاثية خاصة وبحماية شركات أمنية خاصة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.غير أن مسؤولا إماراتيا نفى بشدة صحة هذه المزاعم، قائلا إن “التقارير التي تربط الإمارات بتمويل مركز إنساني تجريبي في غزة لا أساس لها”، وأكد أن بلاده ترفض هذه الادعاءات التي وصفها بأنها “محض شائعات”.وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الإمارات لن تدعم إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب دون التزام إسرائيل بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".وشدد قائلا: “الإمارات غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتقادها بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال حل الدولتين”.
https://sarabic.ae/20240914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يعلن-شرط-بلاده-لدعم-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-1092713633.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095001543_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_40f62ce788226cb5a338369bf875b246.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

الإمارات ترد على تقارير بشأن تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي في غزة

19:00 GMT 22.11.2024
© Ajwad Jradatالأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ردت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تمويلها مشروعا إسرائيليا، لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى توصية من شركة استشارية إسرائيلية بمشروع تجريبي لإنشاء مركز إنساني في منطقة داخل غزة تخضع لسيطرة إسرائيلية ولا تديرها حركة “حماس”.
وزعمت أن الإمارات قد تكون جهة مانحة محتملة للمشروع، الذي سيُدار بواسطة منظمة إغاثية خاصة وبحماية شركات أمنية خاصة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
عبدالله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
وزير الخارجية الإماراتي يعلن شرط بلاده لدعم "اليوم التالي" للحرب في غزة
14 سبتمبر, 13:42 GMT
غير أن مسؤولا إماراتيا نفى بشدة صحة هذه المزاعم، قائلا إن “التقارير التي تربط الإمارات بتمويل مركز إنساني تجريبي في غزة لا أساس لها”، وأكد أن بلاده ترفض هذه الادعاءات التي وصفها بأنها “محض شائعات”.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الإمارات لن تدعم إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب دون التزام إسرائيل بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".
وشدد قائلا: “الإمارات غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتقادها بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال حل الدولتين”.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:43 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала