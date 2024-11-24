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https://sarabic.ae/20241124/إسرائيل-تعلن-رسميا-مقتل-رجل-الدين-تسفي-كوغان-المختفي-في-الإمارات-منذ-الخميس-الماضي---عاجل-1095127993.html
إسرائيل تعلن رسميا مقتل رجل الدين تسفي كوغان المختفي في الإمارات منذ أيام
إسرائيل تعلن رسميا مقتل رجل الدين تسفي كوغان المختفي في الإمارات منذ أيام
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، صباح اليوم الأحد، عثور السلطات الإماراتية على جثة رجل الدين الإسرائيلي، تسفي... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T07:23+0000
2024-11-24T07:39+0000
إسرائيل
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وذكر البيان: "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة، تسفي كوغان، الذي فُقد منذ يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".وتابع: "كانت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بأسرة كوغان منذ بداية الحادث، وواصلت مرافقتهم خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، كما تم إطلاع عائلته في إسرائيل على آخر المستجدات".وأضاف البيان المشترك أن "مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معادٍ للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل لتحقيق العدالة للمجرمين المسؤولين عن وفاته".وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، قالت في بيان لها مساء أمس السبت، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أمس السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان المنتمي لحركة "حباد" الدينية في أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.فيما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
https://sarabic.ae/20241123/مكتب-نتنياهو-يؤكد-اختفاء-رجل-دين-يهودي-في-الإمارات-1095116734.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن رسميا مقتل رجل الدين تسفي كوغان المختفي في الإمارات منذ أيام

07:23 GMT 24.11.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 24.11.2024)
© AP Photoرجل يسير أمام سوق ريمون، وهو متجر بقالة الحاخام اليهودي الراحل، تسفي كوغان، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
رجل يسير أمام سوق ريمون، وهو متجر بقالة الحاخام اليهودي الراحل، تسفي كوغان، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، صباح اليوم الأحد، عثور السلطات الإماراتية على جثة رجل الدين الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي كان مختفيا في الإمارات منذ يوم الخميس الماضي.
وذكر البيان: "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة، تسفي كوغان، الذي فُقد منذ يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".
وتابع: "كانت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بأسرة كوغان منذ بداية الحادث، وواصلت مرافقتهم خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، كما تم إطلاع عائلته في إسرائيل على آخر المستجدات".
وأضاف البيان المشترك أن "مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معادٍ للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل لتحقيق العدالة للمجرمين المسؤولين عن وفاته".
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، قالت في بيان لها مساء أمس السبت، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".
وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".
ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أمس السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مكتب نتنياهو يؤكد اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات
أمس, 15:58 GMT
وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.
وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان المنتمي لحركة "حباد" الدينية في أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.
فيما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
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