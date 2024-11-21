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غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T17:05+0000
2024-11-21T17:05+0000
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محكمة العدل الدولية
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وكتب غالانت، عبر منصة "إكس": "سوف يتذكر العالم قرار محكمة لاهاي، فهو يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب القاتل"، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, محكمة العدل الدولية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, محكمة العدل الدولية

غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية

17:05 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس".
وكتب غالانت، عبر منصة "إكس": "سوف يتذكر العالم قرار محكمة لاهاي، فهو يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب القاتل"، بحسب قوله.

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا. إن محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
12:11 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".

وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
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