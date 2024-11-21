https://sarabic.ae/20241121/يوم-أسود-ووصمة-عار-إسرائيل-تعلق-على-قرار-محكمة-العدل-الدولية-----1095060452.html

"يوم أسود ووصمة عار"... إسرائيل تعلق على قرار محكمة العدل الدولية

"يوم أسود ووصمة عار"... إسرائيل تعلق على قرار محكمة العدل الدولية

سبوتنيك عربي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T15:41+0000

2024-11-21T15:41+0000

2024-11-21T15:41+0000

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وعلق مسؤولون إسرائيليون على قرار المحكمة، منهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، "ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".وتابع: "إن الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك العقوبات".وعلق وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".وفي وقت لاحق، ذكر مكتب نتنياهو: "قرار الجنائية الدولية معاد للسامية، إسرائيل ترفض التهم السخيفة والكاذبة الموجهة إليها".ويشار إلى أن نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى التاريخ الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال في 20 مايو/أيار 2024.

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