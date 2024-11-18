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سموتريتش يطالب نتنياهو بـ"احتلال شمال غزة"
سموتريتش يطالب نتنياهو بـ"احتلال شمال غزة"
سبوتنيك عربي
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "باحتلال شمال قطاع غزة". 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T15:52+0000
2024-11-18T15:52+0000
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وقال سموتريتش، خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمال قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع"، مؤكدا أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تنتهي حتى القضاء على حماس بالكامل وضمان حرية العمل بقطاع غزة"، وذلك وفق القناة 12 الإسرائيلية.كما كرر وزير المالية الإسرائيلي تأكيده أنه لن يوافق على "اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك يعني استسلام إسرائيل وخسارتها".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241117/مقتل-96-شخصا-بقصف-إسرائيلي-استهدف-بنايات-سكنية-وسط-وشمالي-قطاع-غزة-1094877117.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس

سموتريتش يطالب نتنياهو بـ"احتلال شمال غزة"

15:52 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "باحتلال شمال قطاع غزة".
وقال سموتريتش، خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمال قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع"، مؤكدا أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تنتهي حتى القضاء على حماس بالكامل وضمان حرية العمل بقطاع غزة"، وذلك وفق القناة 12 الإسرائيلية.
كما كرر وزير المالية الإسرائيلي تأكيده أنه لن يوافق على "اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك يعني استسلام إسرائيل وخسارتها".
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
مقتل 96 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية وسط وشمالي قطاع غزة
أمس, 14:23 GMT
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
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