https://sarabic.ae/20241121/الخارجية-الإيرانية-أمريكا-تسمح-لإسرائيل-بمواصلة-قتل-المدنيين-في-قطاع-غزة-ولبنان-1095031462.html

الخارجية الإيرانية: أمريكا تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان

الخارجية الإيرانية: أمريكا تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، الفيتو يظهر تواطؤ واشنطن في ارتكاب جرائم خطيرة". 21.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان، وذلك باستخدامها لحق النقض في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقترح وقف إطلاق النار في القطاع"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هو مثال آخر على عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على أداء مهامه، بحسب قوله.وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).وأعد مشروع القرار من قبل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".بالإضافة إلى ذلك، رفض مشروع القرار "أي محاولة لتجويع الفلسطينيين" وطالب بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للسكان المدنيين في القطاع، وطالب المشروع أيضًا بتسهيل "الدخول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب" إلى غزة.يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مرارا، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

https://sarabic.ae/20241120/روسيا-تعلق-على-الفيتو-الأمريكي-حول-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة--1095016454.html

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