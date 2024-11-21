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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
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مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
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09:40 GMT
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10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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الخارجية الإيرانية: أمريكا تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان
الخارجية الإيرانية: أمريكا تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، الفيتو يظهر تواطؤ واشنطن في ارتكاب جرائم خطيرة". 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:33+0000
2024-11-21T09:33+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان، وذلك باستخدامها لحق النقض في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقترح وقف إطلاق النار في القطاع"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هو مثال آخر على عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على أداء مهامه، بحسب قوله.وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).وأعد مشروع القرار من قبل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".بالإضافة إلى ذلك، رفض مشروع القرار "أي محاولة لتجويع الفلسطينيين" وطالب بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للسكان المدنيين في القطاع، وطالب المشروع أيضًا بتسهيل "الدخول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب" إلى غزة.يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مرارا، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20241120/روسيا-تعلق-على-الفيتو-الأمريكي-حول-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة--1095016454.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الإيرانية: أمريكا تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان

09:33 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، الفيتو يظهر تواطؤ واشنطن في ارتكاب جرائم خطيرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان، وذلك باستخدامها لحق النقض في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقترح وقف إطلاق النار في القطاع"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هو مثال آخر على عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على أداء مهامه، بحسب قوله.
وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
"غير معقول وغير إنساني"... روسيا تعلق على "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
أمس, 17:09 GMT
وأعد مشروع القرار من قبل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".
بالإضافة إلى ذلك، رفض مشروع القرار "أي محاولة لتجويع الفلسطينيين" وطالب بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للسكان المدنيين في القطاع، وطالب المشروع أيضًا بتسهيل "الدخول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب" إلى غزة.
يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مرارا، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
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