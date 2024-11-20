https://sarabic.ae/20241120/روسيا-تعلق-على-الفيتو-الأمريكي-حول-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة--1095016454.html
"غير معقول وغير إنساني"... روسيا تعلق على "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
"غير معقول وغير إنساني"... روسيا تعلق على "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
سبوتنيك عربي
وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، الفيتو الأمريكي على مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "عمل غير... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية بدم بارد وساخر لمطلب مجلس الأمن البسيط بإنقاذ الأرواح البشرية أمر غير معقول وغير إنساني".كما أعرب عن شعور بلاده بالصدمة من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، لحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة.وأعد مشروع القرار الجديد من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20241120/مجلس-الأمن-يفشل-في-تبني-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بسبب-فيتو-أمريكي-1095014814.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"غير معقول وغير إنساني"... روسيا تعلق على "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
17:09 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 17:20 GMT 20.11.2024)
وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، الفيتو الأمريكي على مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "عمل غير معقول وغير إنساني".
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية بدم بارد وساخر لمطلب مجلس الأمن البسيط بإنقاذ الأرواح البشرية أمر غير معقول وغير إنساني".
وأشار إلى أن روسيا ستواصل الدعوة بقوة إلى إنهاء العنف ضد الفلسطينيين.
كما أعرب عن شعور بلاده بالصدمة من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، لحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض.
وأعد مشروع القرار الجديد من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".
يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.