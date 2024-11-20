https://sarabic.ae/20241120/الكشف-عن-تفاصيل-خطة-إسرائيل-العسكرية-شمالي-غزة-1094993316.html

الكشف عن تفاصيل خطة إسرائيل العسكرية شمالي غزة

الكشف عن تفاصيل خطة إسرائيل العسكرية شمالي غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الهدف من العملية العسكرية، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، هو تطهير المنطقة لصالح خطة المساعدات... 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T09:29+0000

2024-11-20T09:29+0000

2024-11-20T09:29+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "الهدف من العملية العسكرية أصبح أكثر وضوحا، حيث تسمح بتنفيذ خطة إدخال المساعدات الإنسانية، التي من المقرر أن تنفذها شركة أمريكية خاصة".ولفتت الإذاعة إلى أن "الشركة الأمريكية ستعمل تحت رعاية إسرائيل"، مشيرة إلى أنها ستتطلب من الجيش الإسرائيلي "البقاء في جباليا لمدة 3 أشهر أخرى، على أقل تقدير".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، تلك الخطة، التي تتراوح تكلفتها المالية ما بين 50 إلى 60 مليون دولار للفترة التجريبية الأولى.وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "الجيش حذّر القيادة السياسية من أن عملية جباليا استنفدت، وأي تحرك سيعرّض المختطفين للخطر".كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "27 جنديا لقوا حتفهم في جباليا بقطاع غزة، منذ بدء العملية البرية الأخيرة، في المنطقة"، بينما أشارت تقارير صباح اليوم، إلى أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على أحد المنازل في المخيم.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى نحو 44 ألف قتيل ونحو 104 آلاف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.

https://sarabic.ae/20241024/نازحون-نحو-الموت-شهادات-على-مآسي-التهجير-من-جباليا-شمالي-القطاع---1094114485.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم