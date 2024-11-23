https://sarabic.ae/20241123/سنحتفل-للمرة-الأولى-إيران-تكشف-عن-أسلحة-مدمرة-ترى-النور-قريبا-1095114359.html

سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا

سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن إيران تعمل حاليًا على تصنيع غواصات، وسيتم قريبًا انضمام وحدات جديدة في هذا المجال، مضيفًا... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T13:49+0000

2024-11-23T13:49+0000

2024-11-23T13:49+0000

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وقال خلال مؤتمر صحفي: "إن الكيان الصهيوني عاجز عن القتال في الميدان، لكنه يرتكب أبشع الجرائم بقتل الأطفال والنساء وأفراد الإعلام بشكل وحشي، ونحن ندين هذه الجرائم"، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.وأكد قائد القوات البحرية: نؤمن بأن قوة إيران ستتحقق بمشاركة جميع الإيرانيين، مستكملا: "إحدى القضايا المهمة هي تحقيق الردع البحري والمحيطي، ولا يقتصر ذلك على القدرات العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من القوة الاقتصادية البحرية كأداة دبلوماسية".وتابع: نسعى لمواصلة وجودنا في البحار في جميع المجالات. ولهذا الغرض، نعمل على تحديث السفن، وتعزيز القواعد البحرية في أعماق المحيطات لتلبية جميع الاحتياجات. وفي مجال القدرات تحت السطح، نحن في طور بناء غواصات جديدة ستنضم قريبًا.وقال الأدميرال الإيراني: في مجال الصواريخ، لدينا اليوم تنوع كبير، مع مدى يتجاوز 1000 كيلومتر. وفي الحرب الإلكترونية، حققنا تقدمًا كبيرًا نفتخر به.وأضاف: دخلنا في تصنيع سفن أثقل من فئة موج، ونعمل حاليًا على بناء اثنتين من هذه السفن، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.قال الأدميرال الإيراني: نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع الدول المجاورة في جميع المحيطات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تعاون مع الدول المجاورة في تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ المناورات المشتركة، وعقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف.

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العالم العربي, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم