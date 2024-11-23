سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241123/سنحتفل-للمرة-الأولى-إيران-تكشف-عن-أسلحة-مدمرة-ترى-النور-قريبا-1095114359.html
سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا
سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن إيران تعمل حاليًا على تصنيع غواصات، وسيتم قريبًا انضمام وحدات جديدة في هذا المجال، مضيفًا... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T13:49+0000
2024-11-23T13:49+0000
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وقال خلال مؤتمر صحفي: "إن الكيان الصهيوني عاجز عن القتال في الميدان، لكنه يرتكب أبشع الجرائم بقتل الأطفال والنساء وأفراد الإعلام بشكل وحشي، ونحن ندين هذه الجرائم"، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.وأكد قائد القوات البحرية: نؤمن بأن قوة إيران ستتحقق بمشاركة جميع الإيرانيين، مستكملا: "إحدى القضايا المهمة هي تحقيق الردع البحري والمحيطي، ولا يقتصر ذلك على القدرات العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من القوة الاقتصادية البحرية كأداة دبلوماسية".وتابع: نسعى لمواصلة وجودنا في البحار في جميع المجالات. ولهذا الغرض، نعمل على تحديث السفن، وتعزيز القواعد البحرية في أعماق المحيطات لتلبية جميع الاحتياجات. وفي مجال القدرات تحت السطح، نحن في طور بناء غواصات جديدة ستنضم قريبًا.وقال الأدميرال الإيراني: في مجال الصواريخ، لدينا اليوم تنوع كبير، مع مدى يتجاوز 1000 كيلومتر. وفي الحرب الإلكترونية، حققنا تقدمًا كبيرًا نفتخر به.وأضاف: دخلنا في تصنيع سفن أثقل من فئة موج، ونعمل حاليًا على بناء اثنتين من هذه السفن، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.قال الأدميرال الإيراني: نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع الدول المجاورة في جميع المحيطات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تعاون مع الدول المجاورة في تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ المناورات المشتركة، وعقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف.
https://sarabic.ae/20241123/أوامر-بزيادة-السرعة-إيران-تؤكد-استمرار-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-المئة-1095112957.html
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تبدأ-تشغيل-مجموعة-كبيرة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-المتقدمة-بعد-قرار-الطاقة-الذرية-1095073116.html
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العالم العربي, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سنحتفل للمرة الأولى.. إيران تكشف عن أسلحة مدمرة ترى النور قريبا

13:49 GMT 23.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن إيران تعمل حاليًا على تصنيع غواصات، وسيتم قريبًا انضمام وحدات جديدة في هذا المجال، مضيفًا: "تمكنت القوات البحرية للجيش من إحباط أشكال التهديد والعقوبات المختلفة، وسارت بثبات نحو تحقيق قوة إيران".
وقال خلال مؤتمر صحفي: "إن الكيان الصهيوني عاجز عن القتال في الميدان، لكنه يرتكب أبشع الجرائم بقتل الأطفال والنساء وأفراد الإعلام بشكل وحشي، ونحن ندين هذه الجرائم"، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
أوامر بزيادة السرعة.. إيران تؤكد استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة
11:46 GMT
وأكد قائد القوات البحرية: نؤمن بأن قوة إيران ستتحقق بمشاركة جميع الإيرانيين، مستكملا: "إحدى القضايا المهمة هي تحقيق الردع البحري والمحيطي، ولا يقتصر ذلك على القدرات العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من القوة الاقتصادية البحرية كأداة دبلوماسية".
وتابع: نسعى لمواصلة وجودنا في البحار في جميع المجالات. ولهذا الغرض، نعمل على تحديث السفن، وتعزيز القواعد البحرية في أعماق المحيطات لتلبية جميع الاحتياجات. وفي مجال القدرات تحت السطح، نحن في طور بناء غواصات جديدة ستنضم قريبًا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
21 نوفمبر, 22:54 GMT
وقال الأدميرال الإيراني: في مجال الصواريخ، لدينا اليوم تنوع كبير، مع مدى يتجاوز 1000 كيلومتر. وفي الحرب الإلكترونية، حققنا تقدمًا كبيرًا نفتخر به.
وأضاف: دخلنا في تصنيع سفن أثقل من فئة موج، ونعمل حاليًا على بناء اثنتين من هذه السفن، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
قال الأدميرال الإيراني: نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع الدول المجاورة في جميع المحيطات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تعاون مع الدول المجاورة في تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ المناورات المشتركة، وعقد الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف.
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مقاتلة اعتراضية من طراز ميغ-31 تقلع أثناء رحلة تدريبية في مركز الطيران باسم ف. ب. تشكالوف، 10 يوليو 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:42 GMT
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