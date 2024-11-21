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https://sarabic.ae/20241121/إيران-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-البحرين-1095071819.html
إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T21:07+0000
2024-11-21T21:08+0000
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وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين": "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في شهر مايو/ أيار الماضي، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.وأضاف في كلمة له بالعاصمة الصينية بكين، أننا "كدولة تريد السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ونحن بحاجة إلى الحوار والدبلوماسية السلمي، ونحن نؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وتابع العاهل البحريني أن "بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، ونرحب بدعم الصين في هذا الصدد لتعزيز السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، علي باقري كني، إن العلاقات مع البحرين دخلت فصلاً جديداً، مؤكدا الاتفاق على دراسة أرضية لإحياء العلاقات المشتركة.ونقل موقع "ايران نوانس" الإيراني، عن باقري كني، قوله إن إيران توصلت لاتفاق مع البحرين على آلية لفك تجميد أموال إيرانية في أحد بنوك البحرين، مؤكدا أن هذا الموضوع أثير خلال لقائه مع وزير خارجية البحرين في طهران بالأمس.وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، الشهر الجاري، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
https://sarabic.ae/20240624/إيران-دخلنا-فصلا-جديدا-من-العلاقات-مع-البحرين-1090147284.html
https://sarabic.ae/20200913/البحرين-تعلق-لأول-مرة-على-تصريحات-إيران-بشأن-التطبيع-مع-إسرائيل-1046526751.html
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إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

21:07 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 21:08 GMT 21.11.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.
وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين": "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في شهر مايو/ أيار الماضي، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وأضاف في كلمة له بالعاصمة الصينية بكين، أننا "كدولة تريد السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ونحن بحاجة إلى الحوار والدبلوماسية السلمي، ونحن نؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
إيران: دخلنا فصلا جديدا من العلاقات مع البحرين
24 يونيو, 17:58 GMT
وتابع العاهل البحريني أن "بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، ونرحب بدعم الصين في هذا الصدد لتعزيز السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني آنذاك، علي باقري كني، إن العلاقات مع البحرين دخلت فصلاً جديداً، مؤكدا الاتفاق على دراسة أرضية لإحياء العلاقات المشتركة.
ونقل موقع "ايران نوانس" الإيراني، عن باقري كني، قوله إن إيران توصلت لاتفاق مع البحرين على آلية لفك تجميد أموال إيرانية في أحد بنوك البحرين، مؤكدا أن هذا الموضوع أثير خلال لقائه مع وزير خارجية البحرين في طهران بالأمس.
القمة الخليجية - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، الكويت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2020
البحرين تعلق لأول مرة على تصريحات إيران بشأن التطبيع مع إسرائيل
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وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، الشهر الجاري، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.
وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
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