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مشاورات غير مباشرة عبر سلطنة عمان... ما هي مطالب المغرب لإعادة العلاقات مع إيران؟
مشاورات غير مباشرة عبر سلطنة عمان... ما هي مطالب المغرب لإعادة العلاقات مع إيران؟
سبوتنيك عربي
تناولت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة معلومات عن تقارب إيراني مع عدد من الدول التي قطعت العلاقات معها في وقت سابق، ومنها البحرين والمغرب. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T15:58+0000
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بعد إعادة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس/ 2023، فتح الطريق أمام عودتها مع البحرين، لكن الموقف مع المغرب ظل محل ترقب دون إشارات جادة بشأن أي تقدم ملحوظ لاستعادة العلاقات بين البلدين.قطع العلاقات مع المغربوأعلنت المغرب، اليوم الثلاثاء 1 مايو/ أيار، 2018، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو، وهو ما نفته إيران في تصرحات لاحقة.متغيرات عالميةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المتغيرات التي حصلت مؤخرا على الساحة الدولية، دفعت نحو تغيير الظروف التي ترتب عليها بعض التفاهم والتقارب.وأوضح أن المغرب طلب من الجانب الإيراني، الإعلان عن عدم وجود علاقة مع "جبهة البوليساريو"، وربما الاعتراف بمغربية الصحراء.ولفت إلى أن بعض المعلومات تشير إلى دور سعودي وإماراتي وعماني للوساطة بين البلدين، وحل الإشكالات القائمة.وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقاربا وربما إعادة العلاقات بين البلدين.تقدم ملحوظوقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن سلطنة عمان بمثابة الوسيط الأساسي في المشاورات بين البلدين طوال الفترة الماضية، وأن رغبة متبادلة بين المغرب وإيران بشأن استعادة العلاقات حال التوافق على عدد من البنود.وفق المصادر، فإن المغرب متشبث بضرورة سحب إيران لدعمها لـ"جبهة البوليساريو"، وعدم تقديم أي دعم لها بأي شكل من الأشكال.وفق المصادر فإن المغرب شدد أهمية العمق الاستراتيجي في منطقة الساحل، وعدم قبول التحركات الإيرانية هناك.كما أكدت المملكة عبر الوسطاء" أن الأمن الديني والروحي للمغرب مسألة أمن قومي، وقضية تابعة لمؤسسة إمارة المؤمنين التي تتبع "مباشرة لجلالة الملك".دعم خليجي للمغربوفي مايو 2018، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها "ميليشيا حزب الله الإرهابية" التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو "بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.وأعلنت المغرب، 1 مايو/ أيار 2018، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.وأشار الوزير المغربي حينها، إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.مضيفا أن "إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر"بدوره، رد "حزب الله" اللبناني حينها، على الاتهامات المغربية، وقال في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية: "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-البحرين-1095071819.html
https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html
https://sarabic.ae/20240624/إيران-دخلنا-فصلا-جديدا-من-العلاقات-مع-البحرين-1090147284.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, إيران, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, إيران, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان

مشاورات غير مباشرة عبر سلطنة عمان... ما هي مطالب المغرب لإعادة العلاقات مع إيران؟

15:58 GMT 22.11.2024
© YouTube.comعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
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حصري
تناولت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة معلومات عن تقارب إيراني مع عدد من الدول التي قطعت العلاقات معها في وقت سابق، ومنها البحرين والمغرب.
بعد إعادة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس/ 2023، فتح الطريق أمام عودتها مع البحرين، لكن الموقف مع المغرب ظل محل ترقب دون إشارات جادة بشأن أي تقدم ملحوظ لاستعادة العلاقات بين البلدين.
قطع العلاقات مع المغرب
وأعلنت المغرب، اليوم الثلاثاء 1 مايو/ أيار، 2018، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو، وهو ما نفته إيران في تصرحات لاحقة.
في الإطار قال الدكتور علي السرحاني الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، إن العلاقات بين البلدين لم تنقطع بشكل نهائي رغم قطعها دبلوماسيا.
متغيرات عالمية
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المتغيرات التي حصلت مؤخرا على الساحة الدولية، دفعت نحو تغيير الظروف التي ترتب عليها بعض التفاهم والتقارب.
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين
أمس, 21:07 GMT
وأوضح أن المغرب طلب من الجانب الإيراني، الإعلان عن عدم وجود علاقة مع "جبهة البوليساريو"، وربما الاعتراف بمغربية الصحراء.
ولفت إلى أن بعض المعلومات تشير إلى دور سعودي وإماراتي وعماني للوساطة بين البلدين، وحل الإشكالات القائمة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقاربا وربما إعادة العلاقات بين البلدين.
تقدم ملحوظ
في الإطار، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة، بتقدم ملحوظ في المشاورات "غير المباشرة" بين إيران والمملكة المغربية، دون مؤشرات قوية على إعادة العلاقات قريبا.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن سلطنة عمان بمثابة الوسيط الأساسي في المشاورات بين البلدين طوال الفترة الماضية، وأن رغبة متبادلة بين المغرب وإيران بشأن استعادة العلاقات حال التوافق على عدد من البنود.
وفق المصادر، فإن المغرب متشبث بضرورة سحب إيران لدعمها لـ"جبهة البوليساريو"، وعدم تقديم أي دعم لها بأي شكل من الأشكال.
وفق المصادر فإن المغرب شدد أهمية العمق الاستراتيجي في منطقة الساحل، وعدم قبول التحركات الإيرانية هناك.
كما أكدت المملكة عبر الوسطاء" أن الأمن الديني والروحي للمغرب مسألة أمن قومي، وقضية تابعة لمؤسسة إمارة المؤمنين التي تتبع "مباشرة لجلالة الملك".
وزيرا الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
السعودية وإيران تكشفان عن أرقام إيجابية في الحج والعمرة وتعربان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية
19 نوفمبر, 18:44 GMT
دعم خليجي للمغرب
وفي مايو 2018، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.
وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها "ميليشيا حزب الله الإرهابية" التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو "بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.
وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
إيران: دخلنا فصلا جديدا من العلاقات مع البحرين
24 يونيو, 17:58 GMT
وأعلنت المغرب، 1 مايو/ أيار 2018، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.
وأشار الوزير المغربي حينها، إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.
مضيفا أن "إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر"
بدوره، رد "حزب الله" اللبناني حينها، على الاتهامات المغربية، وقال في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية: "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".
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