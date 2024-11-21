https://sarabic.ae/20241121/إيران-تبدأ-تشغيل-مجموعة-كبيرة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-المتقدمة-بعد-قرار-الطاقة-الذرية-1095073116.html

إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها

إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T22:54+0000

2024-11-21T22:54+0000

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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع".وتابع البيان، "وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة".كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أصدر قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرةً إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".

https://sarabic.ae/20241116/عراقجي-إيران-سترد-على-أي-إجراءات-ضدها-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1094865882.html

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وكالة الطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, الملف النووي الإيراني