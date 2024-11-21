https://sarabic.ae/20241121/إيران-تبدأ-تشغيل-مجموعة-كبيرة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-المتقدمة-بعد-قرار-الطاقة-الذرية-1095073116.html
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T22:54+0000
2024-11-21T22:54+0000
2024-11-21T22:55+0000
وكالة الطاقة الذرية
إيران
أخبار إيران
الخارجية الإيرانية
الملف النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092307943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dedd07e91a799a16b1c2b7111e54b74.jpg
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع".وتابع البيان، "وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة".كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أصدر قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرةً إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
https://sarabic.ae/20241116/عراقجي-إيران-سترد-على-أي-إجراءات-ضدها-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1094865882.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092307943_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_1d6020762fdd637979ebaa731469e574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وكالة الطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, الملف النووي الإيراني
وكالة الطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, الملف النووي الإيراني
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
22:54 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 22:55 GMT 21.11.2024)
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع".
وأضافت أنه "في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ، وبضغط وإصرار من الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم دعم نحو نصف الدول الأعضاء، تم اعتماد قرار غير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني"، واصفة القرار بـ"غير المبرر" وأن "هذا النهج المسيس وغير الواقعي يدمر الأجواء الإيجابية التي تم خلقها ويفسد التفاهمات التي تم التوصل إليها".
وتابع البيان، "وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة
لتحقيق أهدافها غير المشروعة".
كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أصدر قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرةً إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".