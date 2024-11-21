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إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T22:54+0000
2024-11-21T22:55+0000
وكالة الطاقة الذرية
إيران
أخبار إيران
الخارجية الإيرانية
الملف النووي الإيراني
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع".وتابع البيان، "وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة".كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أصدر قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرةً إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
https://sarabic.ae/20241116/عراقجي-إيران-سترد-على-أي-إجراءات-ضدها-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1094865882.html
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وكالة الطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, الملف النووي الإيراني
وكالة الطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, الملف النووي الإيراني

إيران تبدأ تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد قرار الطاقة الذرية ضدها

22:54 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 22:55 GMT 21.11.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع".
وأضافت أنه "في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ، وبضغط وإصرار من الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم دعم نحو نصف الدول الأعضاء، تم اعتماد قرار غير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني"، واصفة القرار بـ"غير المبرر" وأن "هذا النهج المسيس وغير الواقعي يدمر الأجواء الإيجابية التي تم خلقها ويفسد التفاهمات التي تم التوصل إليها".
وتابع البيان، "وقد أثبتت هذه الخطوة مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة".
كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أصدر قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.
مفاعل بوشهر النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
16 نوفمبر, 19:41 GMT
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرةً إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".
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