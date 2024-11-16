https://sarabic.ae/20241116/عراقجي-إيران-سترد-على-أي-إجراءات-ضدها-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1094865882.html

عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

لوحت إيران باتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي للرد على أي إجراء يمكن أن تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T19:41+0000

2024-11-16T19:41+0000

2024-11-16T19:41+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094866011_0:110:3220:1921_1920x0_80_0_0_5414d70d93f422b8156793939d77764b.jpg

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت.وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال عراقجي إن طهران تنظم سلوكها بناء على السياسات الأمريكية، معتبرا إلى أن العاملين في الحكومة الأمريكية أشخاص راديكاليون ويتحركون في اتجاه إسرائيل.وتابع: "لا يوجد شيء ثابت فيما يتعلق بإدارة ترامب.. هذه خصائصه والعالم لا يثق به".وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، موقعين لتخصيب اليورانيوم في إيران هما "فوردو ونطنز"، مؤخرا، وخلال زيارته، عقد غروسي، يوم الخميس، اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد "الغموض والشكوك المزعومة" حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، وأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، مما جعل من الصعب استمرار التعاون الدولي في هذا المسار.وكان محمد جواد ظريف، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية الإيراني، شارك في إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الغربية، بما في ذلك أمريكا.ومع ذلك، تم نسف الاتفاق في عام 2018 بعد انسحاب أمريكا من جانب واحد منه في عهد ترامب، الذي أعاد لاحقا فرض العقوبات على طهران.وردا على ذلك، تراجعت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ومنذ ذلك الحين قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، أي أقل بنسبة 30 في المئة فقط من الدرجة النووية، كما نفت طهران مرارا وتكرارا اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.

https://sarabic.ae/20241115/غروسي-يجري-زيارة-مهمة-للغاية-إلى-مواقع-نووية-إيرانية-ويكشف-الهدف-منها-صور-1094835280.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية