https://sarabic.ae/20241115/غروسي-يجري-زيارة-مهمة-للغاية-إلى-مواقع-نووية-إيرانية-ويكشف-الهدف-منها-صور-1094835280.html

غروسي يجري زيارة "مهمة للغاية" إلى مواقع نووية إيرانية ويكشف الهدف منها.. صور

غروسي يجري زيارة "مهمة للغاية" إلى مواقع نووية إيرانية ويكشف الهدف منها.. صور

سبوتنيك عربي

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، موقعين لتخصيب اليورانيوم في إيران. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T14:26+0000

2024-11-15T14:26+0000

2024-11-15T14:26+0000

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وأجرى غروسي زيارة إلى فوردو ونطنز، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان برفقة غروسي خلال الزيارة، ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الضمانات، ونائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، ونائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي.وأكد المدير العام للوكالة الدولة للطاقة الذرية، إن "زيارته إلى موقعي فوردو ونطنز النوويين ستكون مهمة للغاية، لأنها ستساعده في تشكيل مفهوم كامل لتطوير البرنامج النووي الإيراني".وخلال زيارته إلى طهران، عقد غروسي، أمس الخميس، اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته، عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أكد أمس الخميس، استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد "الغموض والشكوك المزعومة" حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.وقال بزشكيان، خلال استقباله مدير الوكالة، رافائيل غروسي، إن "طهران تلتزم، بناء على فتوى المرشد الأعلى، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي".كما شدد الرئيس الإيراني على أن "إيران أوفت بجميع التزاماتها وفق الاتفاق النووي، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار إلى أن "أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، مما جعل من الصعب استمرار التعاون الدولي في هذا المسار".

https://sarabic.ae/20230617/إيران-تنفي-وجود-كاميرات-مراقبة-مفعلة-في-موقع-نطنز-النووي-1078207216.html

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