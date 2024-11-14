https://sarabic.ae/20241114/الرئيس-الإيراني-لغروسي-نتعاون-معكم-من-أجل-إزالة-الشكوك-حول-النشاط-النووي-السلمي-لبلادنا-1094808556.html

الرئيس الإيراني لغروسي: نتعاون معكم من أجل إزالة الشكوك حول النشاط النووي السلمي لبلادنا

الرئيس الإيراني لغروسي: نتعاون معكم من أجل إزالة الشكوك حول النشاط النووي السلمي لبلادنا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن سعي إيران للحصول على التكنولوجيا النووية يتماشى مع الأطر القانونية، ورخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T16:19+0000

2024-11-14T16:19+0000

2024-11-14T16:21+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4400b9458d3ab9d46d049470afd70a41.jpg

جاء ذلك خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وشدد على أن إيران صرحت باستمرار، أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مضيفا أن طهران أظهرت حُسن نيتها في مناسبات عديدة.وأشار إلى "أننا وكما برهنا سابقا ومرارا وتكرارا حسن نيتنا، نعلن جهوزيتنا للتعاون والتقارب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة الغموض والشبهات المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، رغم أن العالم توصل اليوم إلى هذه القناعة بأن إيران الإسلامية تريد السلام والأمن في العالم".كما أكد أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير إلى أن إيران أوفت بجميع التزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، لكن أمريكا انسحبت منه من جانب واحد.ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه أشاد بالنهج السلمي الذي يتبناه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وأعرب عن امتنانه لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية لتعاونهما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشار إلى أن "التعاون القوي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه أن يحبط الخطط ضد البرنامج النووي الإيراني".كما نشر غروسي عبر منصة "إكس"، صورا من لقائه مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في طهران، وكتب معها: "كان اللقاء مع الرئيس بزشكيان جزءا أساسيا من زيارتي لإيران، فقد كانت فرصة للتواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الجديدة، والاستماع إلى آرائها، وشرح نهجي وجهودي لتحقيق التقدم في واحدة من أكثر القضايا تحديا على جدول الأعمال الدولي".وكان رافائيل غروسي وصل إلى طهران، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، واستقبله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي.يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد الشهر الجاري أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، استنادا إلى التعاليم الإسلامية والحسابات الأمنية الإيرانية.كما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في الشهر الجاري، أن "طهران أصبحت من بين الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة والمتواصلة لشبابها الموهوبين".

https://sarabic.ae/20241026/غروسي-يصدر-توضيحا-بشأن-مصير-منشآت-إيران-النووية-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1094194807.html

https://sarabic.ae/20231219/ايران-تحمل-أمريكا-وأوروبا-مسؤولية-الوضع-الحالي-للاتفاق-النووي-1084254474.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني