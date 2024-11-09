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وزير خارجية إيران: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
وزير خارجية إيران: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، إن طهران تحترم إرادة الشعب الأمريكي في اختيار من يمثله، في إشارة إلى نجاح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:57+0000
2024-11-09T16:57+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها عراقجي، على حسابه على موقع "إكس"، اليوم السبت، تحدث فيها عن اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في إيران، عقب تنصيب الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان.وتابع: "في الانتخابات الأخرى، يتم اختلاق سيناريو جديد لهدف معروف"، مضيفا: "القاتل ليس موجودا في الواقع، وكاتب السيناريو المزيف أصبح عليه مهمة صناعة حدث درامي من الدرجة الثالثة".واستطرد: "هل هناك عاقل يمكن أن يصدق أن القاتل يجلس في إيران ويتحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عبر الإنترنت".وأردف: "كل هذا يمثل واقعا يجب علينا أن نعيد النظر فيه، فالانتخابات اختيار والمضي قدما في طريق ما يمثل اختيارا أيضا، ولكي نبدأ أي منهما لا بد من وجود الاحترام".كما تحدث عباس عراقجي عن الأسلحة النووية في إيران، وقال إن بلاده لا تسعى لامتلاكها استنادا إلى التعاليم الإسلامية والحسابات الأمنية الإيرانية".وشدد عراقجي على ضرورة أن يكون هناك اخترام متبادل يمكن أن يؤسس لبناء الثقة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بواسطة طرف واحد.وفي وقت سابق، اليوم السبت، بعثت إيران تحذيرا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إنه يجب على ترامب، إعادة النظر في سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى.وتابع: "يتعين على ترامب أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة، لأن النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم".وقال ظريف: "لا بد أن ترامب أدرك أن سياسته السابقة تسببت ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.5 في المئة إلى 60 في المئة"، مضيفا: "لأن ترامب رجل حسابات، فيجب عليه يحسب مزايا وعيوب هذه السياسة، وما إذا كان يريد استمرارها أو تغييرها".
https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترسل-تحذيرا-إلى-ترامب-بشأن-سياسة-الضغوط-القصوى-1094633105.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية إيران: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

16:57 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، إن طهران تحترم إرادة الشعب الأمريكي في اختيار من يمثله، في إشارة إلى نجاح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عراقجي، على حسابه على موقع "إكس"، اليوم السبت، تحدث فيها عن اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في إيران، عقب تنصيب الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان.
وقال وزير خارجية إيران: "هل نتذكر اغتيال هنية.. الجميع يعرف من فعل ذلك ولماذا؟".
وتابع: "في الانتخابات الأخرى، يتم اختلاق سيناريو جديد لهدف معروف"، مضيفا: "القاتل ليس موجودا في الواقع، وكاتب السيناريو المزيف أصبح عليه مهمة صناعة حدث درامي من الدرجة الثالثة".
واستطرد: "هل هناك عاقل يمكن أن يصدق أن القاتل يجلس في إيران ويتحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عبر الإنترنت".
وأردف: "كل هذا يمثل واقعا يجب علينا أن نعيد النظر فيه، فالانتخابات اختيار والمضي قدما في طريق ما يمثل اختيارا أيضا، ولكي نبدأ أي منهما لا بد من وجود الاحترام".
كما تحدث عباس عراقجي عن الأسلحة النووية في إيران، وقال إن بلاده لا تسعى لامتلاكها استنادا إلى التعاليم الإسلامية والحسابات الأمنية الإيرانية".
وشدد عراقجي على ضرورة أن يكون هناك اخترام متبادل يمكن أن يؤسس لبناء الثقة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بواسطة طرف واحد.
احتجاجات في طهران بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
إيران ترسل تحذيرا إلى ترامب بشأن "سياسة الضغوط القصوى"
15:40 GMT
وفي وقت سابق، اليوم السبت، بعثت إيران تحذيرا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إنه يجب على ترامب، إعادة النظر في سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى.
وتابع: "يتعين على ترامب أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة، لأن النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم".
وقال ظريف: "لا بد أن ترامب أدرك أن سياسته السابقة تسببت ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.5 في المئة إلى 60 في المئة"، مضيفا: "لأن ترامب رجل حسابات، فيجب عليه يحسب مزايا وعيوب هذه السياسة، وما إذا كان يريد استمرارها أو تغييرها".
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