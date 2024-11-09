https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترسل-تحذيرا-إلى-ترامب-بشأن-سياسة-الضغوط-القصوى-1094633105.html
إيران ترسل تحذيرا إلى ترامب بشأن "سياسة الضغوط القصوى"
إيران ترسل تحذيرا إلى ترامب بشأن "سياسة الضغوط القصوى"
سبوتنيك عربي
بعثت إيران، اليوم السبت، تحذيرا للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T15:40+0000
2024-11-09T15:40+0000
2024-11-09T15:40+0000
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انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
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وحث نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ترامب على إعادة النظر في سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى.وأكد في تصريحات للصحفيين، أنه "يتعين على ترامب أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".وأضاف أن "النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم"، وفقا لوكالة "Snn" الإيرانية.وقال: "لا بد أن ترامب أدرك أن سياسة الضغط القصوى التي بدأها تسببت في وصول تخصيب إيران إلى 60% من 3.5%، وفي الواقع، فقد وصلت النسبة إلى 60% في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينما كانت الدبلوماسية مستمرة".وكان محمد جواد ظريف، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية الإيراني، شارك في إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الغربية، بما في ذلك أمريكا.ومع ذلك، تم نسف الاتفاق في عام 2018 بعد انسحاب أمريكا من جانب واحد منه في عهد ترامب، الذي أعاد لاحقا فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، تراجعت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ومنذ ذلك الحين قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، أي أقل بنسبة 30% فقط من الدرجة النووية. ونفت طهران مرارا وتكرارا اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
إيران ترسل تحذيرا إلى ترامب بشأن "سياسة الضغوط القصوى"
بعثت إيران، اليوم السبت، تحذيرا للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحث نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ترامب على إعادة النظر في سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى.
وأكد في تصريحات للصحفيين، أنه "يتعين على ترامب أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".
وأضاف أن "النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم"، وفقا لوكالة
"Snn" الإيرانية.
وقال: "لا بد أن ترامب أدرك أن سياسة الضغط القصوى التي بدأها تسببت في وصول تخصيب إيران إلى 60% من 3.5%، وفي الواقع، فقد وصلت النسبة إلى 60% في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينما كانت الدبلوماسية مستمرة".
وتابع ظريف: "بصفة ترامب أنه رجل حسابات، يجب عليه أن يجري الحسابات، ويرى ما هي مزايا وعيوب هذه السياسة، وما إذا كان يريد الاستمرار في هذه السياسة الضارة أو تغييرها".
وكان محمد جواد ظريف، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية الإيراني، شارك في إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الغربية، بما في ذلك أمريكا.
ومع ذلك، تم نسف الاتفاق في عام 2018 بعد انسحاب أمريكا من جانب واحد منه في عهد ترامب، الذي أعاد لاحقا فرض العقوبات على طهران.
وردا على ذلك، تراجعت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ومنذ ذلك الحين قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، أي أقل بنسبة 30% فقط من الدرجة النووية.
ونفت طهران مرارا وتكرارا اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.