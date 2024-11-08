https://sarabic.ae/20241108/نقدر-الاحترام-لا-التهديدات-إيران-توجه-رسالة-إلى-ترامب-1094594525.html
"نقدر الاحترام لا التهديدات"... إيران توجه رسالة إلى ترامب
"نقدر الاحترام لا التهديدات"... إيران توجه رسالة إلى ترامب
سبوتنيك عربي
وجه محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، رسالة صريحة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "إيران لن تتأثر بالتهديدات،... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T07:39+0000
2024-11-08T07:39+0000
2024-11-08T07:39+0000
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وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، كتب ظريف أن الشعب الأمريكي، بما في ذلك معظم المسلمين، عبّر بوضوح عن رفضه "لسنة مخزية من التواطؤ الأمريكي في جرائم إسرائيل بغزة والمجازر في لبنان".وتضمنت التغريدة إشارة إلى حسابي دونالد ترامب وجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي.وأضاف ظريف: "نأمل أن تفي الإدارة القادمة بقيادة ترامب ودي فانس بتعهدها بمناهضة الحرب، وأن تلتفت إلى الرسالة الواضحة التي أوصلها الناخب الأمريكي بضرورة إنهاء الحروب ومنع اندلاع أخرى جديدة".
إيران
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
"نقدر الاحترام لا التهديدات"... إيران توجه رسالة إلى ترامب
وجه محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، رسالة صريحة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "إيران لن تتأثر بالتهديدات، لكنها ستُقدّر الاحترام".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، كتب ظريف أن الشعب الأمريكي، بما في ذلك معظم المسلمين، عبّر بوضوح عن رفضه "لسنة مخزية من التواطؤ الأمريكي في جرائم إسرائيل
بغزة والمجازر في لبنان".
وتضمنت التغريدة إشارة إلى حسابي دونالد ترامب
وجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي.
وأضاف ظريف: "نأمل أن تفي الإدارة القادمة بقيادة ترامب ودي فانس بتعهدها بمناهضة الحرب، وأن تلتفت إلى الرسالة الواضحة التي أوصلها الناخب الأمريكي بضرورة إنهاء الحروب ومنع اندلاع أخرى جديدة".
وختم ظريف بقوله إن "إيران، التي أظهرت عزمها وقدرتها على التصدي لأي عدوان، لن تتأثر بالتهديدات، لكنها ستقدّر الاحترام".