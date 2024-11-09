https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترد-لأول-مرة-على-الاتهامات-الأمريكية-لها-بالتورط-في-محاولة-اغتيال-ترامب-1094622899.html
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
نفت إيران، اليوم السبت، بشكل قاطع مزاعم وزارة العدل الأمريكية بأنها خططت لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية 2024. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T08:43+0000
2024-11-09T08:43+0000
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واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووصف بقائي تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية، في وقت سابق، توجيه الاتهام إلى "عميل لإيران" متهم بتلقي أمر من طهران لتنظيم خطط اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف خصوصا دونالد ترامب ومعارضة إيرانية - أمريكية، ونفت الجمهورية الإسلامية الأمر جملة وتفصيلا.
https://sarabic.ae/20241108/نقدر-الاحترام-لا-التهديدات-إيران-توجه-رسالة-إلى-ترامب-1094594525.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
نفت إيران، اليوم السبت، بشكل قاطع مزاعم وزارة العدل الأمريكية بأنها خططت لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية 2024.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
ووصف بقائي تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".
وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية، في وقت سابق، توجيه الاتهام إلى "عميل لإيران" متهم بتلقي أمر من طهران لتنظيم خطط اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف خصوصا دونالد ترامب ومعارضة إيرانية - أمريكية، ونفت الجمهورية الإسلامية الأمر جملة وتفصيلا.