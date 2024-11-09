إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب

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هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترد-لأول-مرة-على-الاتهامات-الأمريكية-لها-بالتورط-في-محاولة-اغتيال-ترامب-1094622899.html
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
نفت إيران، اليوم السبت، بشكل قاطع مزاعم وزارة العدل الأمريكية بأنها خططت لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية 2024. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T08:43+0000
2024-11-09T08:43+0000
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واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووصف بقائي تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية، في وقت سابق، توجيه الاتهام إلى "عميل لإيران" متهم بتلقي أمر من طهران لتنظيم خطط اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف خصوصا دونالد ترامب ومعارضة إيرانية - أمريكية، ونفت الجمهورية الإسلامية الأمر جملة وتفصيلا.
https://sarabic.ae/20241108/نقدر-الاحترام-لا-التهديدات-إيران-توجه-رسالة-إلى-ترامب-1094594525.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترد لأول مرة على الاتهامات الأمريكية لها بالتورط في محاولة اغتيال ترامب

08:43 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
نفت إيران، اليوم السبت، بشكل قاطع مزاعم وزارة العدل الأمريكية بأنها خططت لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية 2024.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
ووصف بقائي تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.
محمد جواد ظريف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
"نقدر الاحترام لا التهديدات"... إيران توجه رسالة إلى ترامب
أمس, 07:39 GMT
وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".
وأعلنت السلطات القضائية الأمريكية، في وقت سابق، توجيه الاتهام إلى "عميل لإيران" متهم بتلقي أمر من طهران لتنظيم خطط اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف خصوصا دونالد ترامب ومعارضة إيرانية - أمريكية، ونفت الجمهورية الإسلامية الأمر جملة وتفصيلا.
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