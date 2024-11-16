https://sarabic.ae/20241116/وزير-الدفاع-الإيراني-سنناقش-خلال-زيارتي-لدمشق-مع-مسؤولين-سوريين-قضايا-مشتركة-بينها-الدفاع-1094864273.html
وزير الدفاع الإيراني: سنناقش خلال زيارتي لدمشق مع مسؤولين سوريين قضايا مشتركة بينها الدفاع
وزير الدفاع الإيراني: سنناقش خلال زيارتي لدمشق مع مسؤولين سوريين قضايا مشتركة بينها الدفاع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده، أن السياسة الخارجية لإيران تولي اهتماما كبيرا بالملف السوري، لافتًا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى دمشق مع... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T17:54+0000
2024-11-16T17:54+0000
2024-11-16T17:54+0000
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وقال الوزير الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فور وصوله إلى دمشق، اليوم السبت، إن "الجميع يعلم المكانة المهمة التي تحتلها سوريا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد سافرت إلى دمشق بدعوة رسمية من وزير الدفاع السوري".وقال مراسل "سبوتنيك" إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.
https://sarabic.ae/20241116/مراسل-سبوتنيك-وزير-الدفاع-الإيراني-يصل-إلى-العاصمة-السورية-دمشق-1094862809.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم العربي
وزير الدفاع الإيراني: سنناقش خلال زيارتي لدمشق مع مسؤولين سوريين قضايا مشتركة بينها الدفاع
أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده، أن السياسة الخارجية لإيران تولي اهتماما كبيرا بالملف السوري، لافتًا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى دمشق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين القضايا المشتركة، بينها الدفاع.
وقال الوزير الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فور وصوله إلى دمشق، اليوم السبت، إن "الجميع يعلم المكانة المهمة التي تحتلها سوريا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد سافرت إلى دمشق بدعوة رسمية من وزير الدفاع السوري".
وأضاف أنه "سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لبحث القضايا المشتركة، خاصة في مجال الأمن والدفاع، بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات.. ونحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات للدول الصديقة بناء على توصيات المرشد الأعلى".
وصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.