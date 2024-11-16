https://sarabic.ae/20241116/مراسل-سبوتنيك-وزير-الدفاع-الإيراني-يصل-إلى-العاصمة-السورية-دمشق-1094862809.html

مراسل "سبوتنيك": وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق... فيديو

مراسل "سبوتنيك": وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T15:31+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته أن "للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران"، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، يوم الخميس، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.

https://sarabic.ae/20241116/الإجابة-عليها-متروكة-له-رسالة-من-المرشد-الإيراني-إلى-بشار-الأسد-1094858991.html

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