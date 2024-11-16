https://sarabic.ae/20241116/مراسل-سبوتنيك-وزير-الدفاع-الإيراني-يصل-إلى-العاصمة-السورية-دمشق-1094862809.html
مراسل "سبوتنيك": وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق... فيديو
مراسل "سبوتنيك": وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T15:31+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته أن "للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران"، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، يوم الخميس، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.
https://sarabic.ae/20241116/الإجابة-عليها-متروكة-له-رسالة-من-المرشد-الإيراني-إلى-بشار-الأسد-1094858991.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق... فيديو
15:31 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 16:35 GMT 16.11.2024)
حصري
وصل وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عزيز نصير زاده، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن نائب رئيس الأركان السوري استقبل نصير زاده والوفد المرافق له في مطار دمشق، إلى جانب السفير الإيراني في دمشق.
وأكد وزير الدفاع الإيراني في مطلع زيارته أن "للجمهورية العربية السورية مكانة مميزة بالنسبة لإيران"، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة من وزير الدفاع السوري، وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن، بما يهدف الى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".
وأكد نصير زاده لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في زيارة مفاجئة، أن "لدى سورية تاريخ عريق، ولديها تجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب، وهي داعم أساسي في محور المقاومة، ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".
أجرى علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، ، يوم الخميس الفائت، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، يوم الخميس، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.