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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
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29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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29 د
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20241116/الإجابة-عليها-متروكة-له-رسالة-من-المرشد-الإيراني-إلى-بشار-الأسد-1094858991.html
الإجابة عليها متروكة له... رسالة من المرشد الإيراني إلى بشار الأسد
الإجابة عليها متروكة له... رسالة من المرشد الإيراني إلى بشار الأسد
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني، عن رسالة، إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، وسيترك له الإجابة عن مضمونها. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T11:32+0000
2024-11-16T11:32+0000
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وقال لاريجاني، في تصريجات صحفية، إن "الرسائل التي حملها هي من قائد الثورة والجمهورية مباشرة، والهدف منها تقديم الدعم للمقاومة وللشعب السوري".وأجرى علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.ولفتت الوكالة إلى أن الأسد ولاريجاني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق بما يخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.وأكد الرئيس السوري تمسك بلاده بالحقوق الفلسطينية التاريخية وأشاد بصمود الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد لـ"جرائم الإبادة الجماعية ووقف المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون.ومن جانبه أكد لاريجاني، وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية واستعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم.وشدد لاريجاني على أن سوريا تقوم بدور محوري في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها. وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وتقول إنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك، بينما تؤكد إيران مرارا وقوفها إلى جانب سوريا ودعمها الكامل لها في مواجهة إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241116/فيديو-يظهر-علي-لاريجاني-مستشار-المرشد-الإيراني-يواجه-مسيرة-إسرائيلية-فوق-بيروت--1094857327.html
https://sarabic.ae/20241116/لاريجاني-يتحدث-عن-نقاط-إيجابية-في-المشروع-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094854481.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم

الإجابة عليها متروكة له... رسالة من المرشد الإيراني إلى بشار الأسد

11:32 GMT 16.11.2024
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني، عن رسالة، إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، وسيترك له الإجابة عن مضمونها.
وقال لاريجاني، في تصريجات صحفية، إن "الرسائل التي حملها هي من قائد الثورة والجمهورية مباشرة، والهدف منها تقديم الدعم للمقاومة وللشعب السوري".
وأجرى علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
مسيرة إسرائيلية تكتيكية من نوع هرمز 900 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
مسيرة إسرائيلية فوق رأس مستشار المرشد الإيراني في بيروت.. فيديو
09:44 GMT
جاء ذلك حسبما ذكرت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، التي أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ولفتت الوكالة إلى أن الأسد ولاريجاني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق بما يخدم مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وأكد الرئيس السوري تمسك بلاده بالحقوق الفلسطينية التاريخية وأشاد بصمود الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد لـ"جرائم الإبادة الجماعية ووقف المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون.
ومن جانبه أكد لاريجاني، وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية واستعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم.
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
لاريجاني يتحدث عن نقاط إيجابية في المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان
06:28 GMT
وشدد لاريجاني على أن سوريا تقوم بدور محوري في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وتقول إنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك، بينما تؤكد إيران مرارا وقوفها إلى جانب سوريا ودعمها الكامل لها في مواجهة إسرائيل.
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Сотрудники гражданской обороны тушат пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:13 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14 نوفمبر, 21:26 GMT
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