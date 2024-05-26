https://sarabic.ae/20240526/السفير-السوري-لدى-طهران-ظرف-طارئ-منع-الرئيس-بشار-الأسد-من-زيارة-إيران-1089219357.html
السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران
السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران
سبوتنيك عربي
قال السفير السوري لدى إيران، شفيق ديوب، إن "ظرفا طارئا" منع الرئيس السوري بشار الأسد من زيارة طهران لتقديم تعازيه ومواساته، مؤكدا أن الزيارة ستتم حينما تتوفر... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T10:50+0000
2024-05-26T10:50+0000
2024-05-26T10:50+0000
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ونقلت وكالة "مهر"، تعازي السفير السوري لإيران حكومة وشعبا وقيادة في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وقال ديوب: "رئيسي وعبد اللهيان كانا صديقين وفيين وعزيزين لسوريا حكومة وشعبا، ونحن نشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق أحزانه جراء هذا الحادث الأليم".وأضاف: "رغم أن استشهادهما خسارة كبيرة إلا أنني على يقين بأن إيران ستتجاوز هذه الأيام الصعبة والحزينة".وتابع: "لقد تحدث الأسد هاتفيا مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر وقدم التعازي باسمه وباسم الجمهورية العربية السورية إلى الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية في إيران".وأشار السفير السوري إلى أن "وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس مثّل سوريا في مراسم العزاء".كما أكد أنه "على ثقة بأن الرئيس بشار الأسد سيزور طهران لتقديم العزاء في أقرب وقت ممكن وفي ظل ظروف مناسبة".وكانت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، قد تحطمت في 19 مايو/ أيار الجاري، في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.وفي صباح اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.
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إيران, أخبار سوريا اليوم, إبراهيم رئيسي, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار سوريا اليوم, إبراهيم رئيسي, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران
قال السفير السوري لدى إيران، شفيق ديوب، إن "ظرفا طارئا" منع الرئيس السوري بشار الأسد من زيارة طهران لتقديم تعازيه ومواساته، مؤكدا أن الزيارة ستتم حينما تتوفر الظروف المناسبة.
ونقلت
وكالة "مهر"، تعازي السفير السوري لإيران حكومة وشعبا وقيادة في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وقال ديوب: "رئيسي وعبد اللهيان كانا صديقين وفيين وعزيزين لسوريا حكومة وشعبا، ونحن نشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق أحزانه جراء هذا الحادث الأليم".
وأضاف: "رغم أن استشهادهما خسارة كبيرة إلا أنني على يقين بأن إيران ستتجاوز هذه الأيام الصعبة والحزينة".
ورداً على سؤال عما إذا كان الأسد سيزور طهران، أجاب بأن "الرئيس الأسد تمنى أن يكون بجانب قائد الثورة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل، لكن ظرفا طارئا حال دون زيارته إيران للتعبير عن تعازيه ومواساته".
وتابع: "لقد تحدث الأسد هاتفيا مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر وقدم التعازي باسمه وباسم الجمهورية العربية السورية إلى الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية في إيران".
وأشار السفير السوري إلى أن "وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس مثّل سوريا في مراسم العزاء".
كما أكد أنه "على ثقة بأن الرئيس بشار الأسد سيزور طهران لتقديم العزاء في أقرب وقت ممكن وفي ظل ظروف مناسبة".
وكانت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، قد تحطمت في 19 مايو/ أيار الجاري، في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
وفي صباح اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.