السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:03 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240526/السفير-السوري-لدى-طهران-ظرف-طارئ-منع-الرئيس-بشار-الأسد-من-زيارة-إيران-1089219357.html
السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران
السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران
سبوتنيك عربي
قال السفير السوري لدى إيران، شفيق ديوب، إن "ظرفا طارئا" منع الرئيس السوري بشار الأسد من زيارة طهران لتقديم تعازيه ومواساته، مؤكدا أن الزيارة ستتم حينما تتوفر... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T10:50+0000
2024-05-26T10:50+0000
إيران
أخبار سوريا اليوم
إبراهيم رئيسي
بشار الأسد
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804254_0:0:1258:708_1920x0_80_0_0_002a718607f7646fc5da69c016270d37.png
ونقلت وكالة "مهر"، تعازي السفير السوري لإيران حكومة وشعبا وقيادة في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وقال ديوب: "رئيسي وعبد اللهيان كانا صديقين وفيين وعزيزين لسوريا حكومة وشعبا، ونحن نشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق أحزانه جراء هذا الحادث الأليم".وأضاف: "رغم أن استشهادهما خسارة كبيرة إلا أنني على يقين بأن إيران ستتجاوز هذه الأيام الصعبة والحزينة".وتابع: "لقد تحدث الأسد هاتفيا مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر وقدم التعازي باسمه وباسم الجمهورية العربية السورية إلى الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية في إيران".وأشار السفير السوري إلى أن "وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس مثّل سوريا في مراسم العزاء".كما أكد أنه "على ثقة بأن الرئيس بشار الأسد سيزور طهران لتقديم العزاء في أقرب وقت ممكن وفي ظل ظروف مناسبة".وكانت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، قد تحطمت في 19 مايو/ أيار الجاري، في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.وفي صباح اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.
https://sarabic.ae/20240525/الطيار-طلب-النجدة-وانقطع-الاتصال-ماذا-كشفت-التقارير-عن-سقوط-طائرة-الرئيس-الإيراني-1089192762.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804254_293:0:1244:713_1920x0_80_0_0_374b3fd74a99e754a4e9c5c2eeb7a324.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار سوريا اليوم, إبراهيم رئيسي, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار سوريا اليوم, إبراهيم رئيسي, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار

السفير السوري لدى طهران: "ظرف طارئ" منع الرئيس بشار الأسد من زيارة إيران

10:50 GMT 26.05.2024
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
قال السفير السوري لدى إيران، شفيق ديوب، إن "ظرفا طارئا" منع الرئيس السوري بشار الأسد من زيارة طهران لتقديم تعازيه ومواساته، مؤكدا أن الزيارة ستتم حينما تتوفر الظروف المناسبة.
ونقلت وكالة "مهر"، تعازي السفير السوري لإيران حكومة وشعبا وقيادة في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وقال ديوب: "رئيسي وعبد اللهيان كانا صديقين وفيين وعزيزين لسوريا حكومة وشعبا، ونحن نشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق أحزانه جراء هذا الحادث الأليم".
وأضاف: "رغم أن استشهادهما خسارة كبيرة إلا أنني على يقين بأن إيران ستتجاوز هذه الأيام الصعبة والحزينة".
ورداً على سؤال عما إذا كان الأسد سيزور طهران، أجاب بأن "الرئيس الأسد تمنى أن يكون بجانب قائد الثورة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل، لكن ظرفا طارئا حال دون زيارته إيران للتعبير عن تعازيه ومواساته".
مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مشهد، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الطيار طلب النجدة وانقطع الاتصال... ماذا كشفت التقارير عن سقوط طائرة الرئيس الإيراني؟
أمس, 07:19 GMT
وتابع: "لقد تحدث الأسد هاتفيا مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر وقدم التعازي باسمه وباسم الجمهورية العربية السورية إلى الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية في إيران".
وأشار السفير السوري إلى أن "وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس مثّل سوريا في مراسم العزاء".
كما أكد أنه "على ثقة بأن الرئيس بشار الأسد سيزور طهران لتقديم العزاء في أقرب وقت ممكن وفي ظل ظروف مناسبة".
وكانت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، قد تحطمت في 19 مايو/ أيار الجاري، في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
وفي صباح اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала