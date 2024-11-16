فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت

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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
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ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241116/فيديو-يظهر-علي-لاريجاني-مستشار-المرشد-الإيراني-يواجه-مسيرة-إسرائيلية-فوق-بيروت--1094857327.html
فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت
فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام لبنانية، فيديو يظهر علي لاريجاني المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T09:44+0000
2024-11-16T09:44+0000
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وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، في مقابلة مع قناة "الميادين"، "خلال اللقاءات في لبنان اطلعت على تفاصيل مشروع السفير الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ورأيت فيه نقاطا إيجابية، لكن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث لتتضح أكثر، وقد يتم الاتفاق على بعضها مستقبلاً وهذا الموضوع يتعلق بالحكومة اللبنانية".وأضاف أن "حزب الله، حزب عاقل ومنطقي، ولديه قادة عقلاء كثر وناضجون سياسياً، ونحن نثق بهم وبقراراتهم”، كماً أن المقاومة ناضجة ولها فكر ناضج وليست في حاجة إلى أي نصيحة من أي كان، بل هي من تقدم النصائح”. ورأى كبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية أن "التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لها جوانب دعائية”، مشددا على أن "وعي قادة المقاومة بالنسبة إلينا هو محل ثقة كاملة، وأن المعارك التي تخوضها المقاومة في جنوبي لبنان تدل على إخفاق الصهاينة، وعدم عقلانيتهم". وعبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الجمعه، عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن هذا غير مقبول لبنانيا.وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية".ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، لمدة 21 يوما، وجاء ذلك، وفقًا لبيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ55 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241115/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-يكشف-عن-موقف-إنساني-من-حسن-نصر-الله-أثناء-تفجيرات-البيجر-1094850773.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت

09:44 GMT 16.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمسيرة إسرائيلية تكتيكية من نوع "هرمز 900"
مسيرة إسرائيلية تكتيكية من نوع هرمز 900 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام لبنانية، فيديو يظهر علي لاريجاني المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت.
وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، في مقابلة مع قناة "الميادين"، "خلال اللقاءات في لبنان اطلعت على تفاصيل مشروع السفير الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ورأيت فيه نقاطا إيجابية، لكن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث لتتضح أكثر، وقد يتم الاتفاق على بعضها مستقبلاً وهذا الموضوع يتعلق بالحكومة اللبنانية".
وأضاف أن "حزب الله، حزب عاقل ومنطقي، ولديه قادة عقلاء كثر وناضجون سياسياً، ونحن نثق بهم وبقراراتهم”، كماً أن المقاومة ناضجة ولها فكر ناضج وليست في حاجة إلى أي نصيحة من أي كان، بل هي من تقدم النصائح”.
ورأى كبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية أن "التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لها جوانب دعائية”، مشددا على أن "وعي قادة المقاومة بالنسبة إلينا هو محل ثقة كاملة، وأن المعارك التي تخوضها المقاومة في جنوبي لبنان تدل على إخفاق الصهاينة، وعدم عقلانيتهم".
وعبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الجمعه، عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن هذا غير مقبول لبنانيا.
وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
السفير الإيراني لدى لبنان يكشف عن موقف إنساني من حسن نصر الله أثناء تفجيرات "البيجر"
أمس, 20:34 GMT
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، لمدة 21 يوما، وجاء ذلك، وفقًا لبيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ55 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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