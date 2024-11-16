https://sarabic.ae/20241116/فيديو-يظهر-علي-لاريجاني-مستشار-المرشد-الإيراني-يواجه-مسيرة-إسرائيلية-فوق-بيروت--1094857327.html

فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت

فيديو يظهر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام لبنانية، فيديو يظهر علي لاريجاني المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، يواجه مسيرة إسرائيلية فوق بيروت. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T09:44+0000

2024-11-16T09:44+0000

2024-11-16T09:44+0000

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وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، في مقابلة مع قناة "الميادين"، "خلال اللقاءات في لبنان اطلعت على تفاصيل مشروع السفير الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ورأيت فيه نقاطا إيجابية، لكن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث لتتضح أكثر، وقد يتم الاتفاق على بعضها مستقبلاً وهذا الموضوع يتعلق بالحكومة اللبنانية".وأضاف أن "حزب الله، حزب عاقل ومنطقي، ولديه قادة عقلاء كثر وناضجون سياسياً، ونحن نثق بهم وبقراراتهم”، كماً أن المقاومة ناضجة ولها فكر ناضج وليست في حاجة إلى أي نصيحة من أي كان، بل هي من تقدم النصائح”. ورأى كبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية أن "التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لها جوانب دعائية”، مشددا على أن "وعي قادة المقاومة بالنسبة إلينا هو محل ثقة كاملة، وأن المعارك التي تخوضها المقاومة في جنوبي لبنان تدل على إخفاق الصهاينة، وعدم عقلانيتهم". وعبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الجمعه، عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن هذا غير مقبول لبنانيا.وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية".ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، لمدة 21 يوما، وجاء ذلك، وفقًا لبيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ55 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

https://sarabic.ae/20241115/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-يكشف-عن-موقف-إنساني-من-حسن-نصر-الله-أثناء-تفجيرات-البيجر-1094850773.html

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