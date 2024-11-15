إسرائيل تستهدف مركزا للدفاع المدني في بعلبك ولبنان يدين ويعتبر العملية "جريمة حرب"

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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
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29 د
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34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241115/إسرائيل-تستهدف-مركزا-للدفاع-المدني-في-بعلبك-ولبنان-يدين-ويعتبر-العملية-جريمة-حرب-1094822827.html
إسرائيل تستهدف مركزا للدفاع المدني في بعلبك ولبنان يدين ويعتبر العملية "جريمة حرب"
إسرائيل تستهدف مركزا للدفاع المدني في بعلبك ولبنان يدين ويعتبر العملية "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
استهدف الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مركزا للدفاع المدني في مدينة بعلبك الواقعة شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الدفاع المدني. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:11+0000
2024-11-15T09:11+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، بأن الغارة الجوية الإسرائيلية تأتي ضمن سلسلة هجمات جوية وبرية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البقاع والجنوب اللبناني، متسببة في وقوع ضحايا بين المدنيين وزيادة التوتر في المنطقة.وأكدت الوكالة أن "العدو ارتكب مجزرة في مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، أدت إلى ارتقاء 12 شهيدا"، ما دعا وزارة الصحة العامة اللبنانية إلى التنديد بالهجوم، واصفة إياه بـ"جريمة حرب" تستدعي تدخل المجتمع الدولي.وأصدرت هيئة الدفاع المدني بيانا اعتبرت فيه أن "الاستهداف المباشر لعناصرها يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية"، داعية إلى تحرك عاجل لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في لبنان. ولفتت الوكالة الإعلامية إلى أن مدينة بعلبك فقدت أمس في مجزرتين 20 مواطنا من أبنائها، نساء وأطفالا وفتيانا وشبابا ومسنين، وحتى رجال إنقاذ وإسعاف لطالما كانوا في المقدمة، يلبون النداء دون تردّد".في سياق متصل، تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.ومن جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، التأكيد بأن بلاده لن توقف إطلاق النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، سواء نزع سلاح "حزب الله" أو انسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.وفي المقابل يؤكد لبنان التزامه بتطبيق كامل للقرار الدولي 1701، وأعلن موافقته على نشر 5 آلاف جندي إضافي في الجنوب وتعزيز قوات "اليونيفيل"، بالتزامن مع عودة النازحين.بينما اقترحت الولايات المتحدة شرطا ينص على تدخل الجيش الإسرائيلي إذا لم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة في حال خرق الاتفاق من قبل حزب الله، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241115/تقرير-ترامب-وافق-على-خطة-لإبعاد-حزب-الله-عن-جنوب-لبنان-1094818231.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تستهدف مركزا للدفاع المدني في بعلبك ولبنان يدين ويعتبر العملية "جريمة حرب"

09:11 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في الضاحية، بيروت، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في الضاحية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
استهدف الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مركزا للدفاع المدني في مدينة بعلبك الواقعة شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الدفاع المدني.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، بأن الغارة الجوية الإسرائيلية تأتي ضمن سلسلة هجمات جوية وبرية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البقاع والجنوب اللبناني، متسببة في وقوع ضحايا بين المدنيين وزيادة التوتر في المنطقة.
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
تقرير: ترامب وافق على خطة لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان
07:25 GMT
وأكدت الوكالة أن "العدو ارتكب مجزرة في مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، أدت إلى ارتقاء 12 شهيدا"، ما دعا وزارة الصحة العامة اللبنانية إلى التنديد بالهجوم، واصفة إياه بـ"جريمة حرب" تستدعي تدخل المجتمع الدولي.
وأصدرت هيئة الدفاع المدني بيانا اعتبرت فيه أن "الاستهداف المباشر لعناصرها يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية"، داعية إلى تحرك عاجل لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في لبنان.
ولفتت الوكالة الإعلامية إلى أن مدينة بعلبك فقدت أمس في مجزرتين 20 مواطنا من أبنائها، نساء وأطفالا وفتيانا وشبابا ومسنين، وحتى رجال إنقاذ وإسعاف لطالما كانوا في المقدمة، يلبون النداء دون تردّد".
في سياق متصل، تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و5 جنود وإصابة 4 في جنوب لبنان ليرفع عدد قتلاه إلى 792
13 نوفمبر, 19:36 GMT
ومن جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، التأكيد بأن بلاده لن توقف إطلاق النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، سواء نزع سلاح "حزب الله" أو انسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي المقابل يؤكد لبنان التزامه بتطبيق كامل للقرار الدولي 1701، وأعلن موافقته على نشر 5 آلاف جندي إضافي في الجنوب وتعزيز قوات "اليونيفيل"، بالتزامن مع عودة النازحين.
بينما اقترحت الولايات المتحدة شرطا ينص على تدخل الجيش الإسرائيلي إذا لم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة في حال خرق الاتفاق من قبل حزب الله، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.
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