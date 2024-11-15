https://sarabic.ae/20241115/تقرير-ترامب-وافق-على-خطة-لإبعاد-حزب-الله-عن-جنوب-لبنان-1094818231.html
تقرير: ترامب وافق على خطة لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان
تقرير: ترامب وافق على خطة لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أمريكية عن موافقة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على خطة تسوية للوضع في لبنان. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T07:25+0000
2024-11-15T07:25+0000
2024-11-15T07:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن ترامب أبدى اهتمامه بإتمام هذه التسوية قبل توليه المنصب رسميا.كما أشاروا إلى أن "النقطة الخلافية الرئيسية تتعلق بقدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار في حال فشل الجيش اللبناني والأمم المتحدة في تنفيذ ذلك". حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية". في سياق متصل، تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.ومن جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، التأكيد بأن بلاده لن توقف إطلاق النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، سواء نزع سلاح "حزب الله" أو انسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.وفي المقابل يؤكد لبنان التزامه بتطبيق كامل للقرار الدولي 1701، وأعلن موافقته على نشر 5 آلاف جندي إضافي في الجنوب وتعزيز قوات "اليونيفيل"، بالتزامن مع عودة النازحين.بينما اقترحت الولايات المتحدة شرطا ينص على تدخل الجيش الإسرائيلي إذا لم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة في حال خرق الاتفاق من قبل حزب الله، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241113/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نقبل-بأي-تسوية-في-لبنان-لا-تتضمن-نزع-سلاح-حزب-الله-1094771732.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
تقرير: ترامب وافق على خطة لإبعاد "حزب الله" عن جنوب لبنان
كشفت تقارير صحفية أمريكية عن موافقة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على خطة تسوية للوضع في لبنان.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن ترامب
أبدى اهتمامه بإتمام هذه التسوية قبل توليه المنصب رسميا.
ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن خطة التسوية تتضمن نقل حزب الله لقواته وأسلحته إلى شمال نهر الليطاني، بينما يتولى الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" مراقبة عدم عودة الحزب إلى جنوب لبنان.
كما أشاروا إلى أن "النقطة الخلافية الرئيسية تتعلق بقدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار في حال فشل الجيش اللبناني والأمم المتحدة في تنفيذ ذلك". حسبما أفاد
موقع "سكاي نيوز عربية".
في سياق متصل، تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
ومن جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، التأكيد بأن بلاده لن توقف إطلاق النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، سواء نزع سلاح "حزب الله"
أو انسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي المقابل يؤكد لبنان التزامه بتطبيق كامل للقرار الدولي 1701، وأعلن موافقته على نشر 5 آلاف جندي
إضافي في الجنوب وتعزيز قوات "اليونيفيل"، بالتزامن مع عودة النازحين.
بينما اقترحت الولايات المتحدة شرطا ينص على تدخل الجيش الإسرائيلي إذا لم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة في حال خرق الاتفاق من قبل حزب الله، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.