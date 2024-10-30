https://sarabic.ae/20241030/تقرير-وسائل-إعلام-إسرائيلية-تكشف-مسودة-اتفاق-بين-تل-أبيب-وبيروت-1094335746.html

تقرير: وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مسودة اتفاق بين تل أبيب وبيروت

تقرير: وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مسودة اتفاق بين تل أبيب وبيروت

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسودة اتفاق يقودها عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي، بين كلا من لبنان وإسرائيل. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع.واشترط الاتفاق أنه في حال خرق لبنان للاتفاق سيقوم الجيش الإسرائيلي باستئناف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح يدعو كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده لثلاث طائرات مسيرة اطلقت من لبنان، اعترض واحدة منها وسقطت الآخرتين. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن أغلب أو كل مستوطنات الشمال الإسرائيلي شهدت إطلاق دوي صفارات الإنذار.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان عسكري له أن سلاح الجو الإسرائيلي يتتبع عددا من الأهداف المشبوهة، وأن الحدث ما يزال جاريا، مطالبا في بيانه المواطنين الإسرائيليين بضرورة الاستماع لتوجيهات الجبهة الداخلية والتي يتم تحديثها أولا بأول. فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة واحدة، وسقطت طائرتان أخريان دون طيار. ونقلت الإذاعة عن نجمة داود الحمراء، إصابة شخصين بجروح طفيفة في منطقة الخضيرة وهما في طريقهما إلى منطقة محمية بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات واسعة من الشمال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، بأن أمام الحزب اللبناني تضحيات كثيرة لكنه يثق في قدرات عناصره المقاومة وبأن النصر سيكون حليفه.وأكد قاسم أن "إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، فالنيات العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان كانت واضحة"، مشددا على أن حزب الله قد جدد التأكيد خلال 11 شهرا مضت أنه لا يريد حربا لكنه مستعد للانتصار إذا فرضت عليه الحرب.وأفاد نعيم قاسم بأن "إيران تدعم مشروعنا ولا تريد شيئا منا وقناعاتنا مشتركة، لأننا لا نقاتل نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وتحرير أرضنا وإسنادا لغزة، وصمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

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