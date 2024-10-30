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ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
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183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
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59 د
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان
الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان
سبوتنيك عربي
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان، عبر مبادرة "المدرسة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:26+0000
2024-10-30T17:26+0000
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وتستهدف المبادرة مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال والقطاع التعليمي في لبنان جراء الأوضاع الراهنة.يأتي هذا التوجيه ضمن استجابة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، تماشياً مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتقديم المساعدة للبنان، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).وينطلق مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024-2025" كجزء من الدعم الشامل الذي تقدمه الإمارات، والذي يشمل توفير الإغاثة والمساعدات الغذائية والصحية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى دعم 40 ألف طالب لبناني. كما يساعد هذا البرنامج الأطفال المتضررين من انقطاع التعليم، ويعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لضمان استمرارية التعليم.
https://sarabic.ae/20241030/أطفال-يلعبون-الغميضة-هربا-من-واقع-مأساة-النزوح-في-لبنان-فيديو---1094315323.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان

17:26 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لمدرسة لبنانية تتحول إلى مركز إيواء نتيجة للقصف الإسرائيلي على لبنان
صورة لمدرسة لبنانية تتحول إلى مركز إيواء نتيجة للقصف الإسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان، عبر مبادرة "المدرسة الرقمية".
وتستهدف المبادرة مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال والقطاع التعليمي في لبنان جراء الأوضاع الراهنة.
يأتي هذا التوجيه ضمن استجابة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، تماشياً مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتقديم المساعدة للبنان، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وينطلق مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024-2025" كجزء من الدعم الشامل الذي تقدمه الإمارات، والذي يشمل توفير الإغاثة والمساعدات الغذائية والصحية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى دعم 40 ألف طالب لبناني.
صورة لنازحيين من مدينة النبطية الواقعة في جنوب لبنان إلى مدينة صيدا، حيث يعيش الأطفال مع عائلاتهم في مدرسة الصباغ الثانوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
أطفال يلعبون "الغميضة" هربا من واقع مأساة النزوح في لبنان... فيديو
13:00 GMT

ويوفر المشروع، الذي تشرف عليه "المدرسة الرقمية" بالتعاون مع عدة جهات، بيئة تعليمية متكاملة عبر منصات رقمية تتيح محتوى تعليمياً وفق المنهج اللبناني الرسمي.

كما يساعد هذا البرنامج الأطفال المتضررين من انقطاع التعليم، ويعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لضمان استمرارية التعليم.

ويهدف مشروع استمرارية التعليم إلى سد الفجوات التعليمية عبر محتوى رقمي ذكي يتاح للطلاب في مراكز النزوح في لبنان، مع حلول تتيح الوصول إلى المواد التعليمية حتى في غياب الإنترنت، بما يضمن استمرار التعليم رغم التحديات.

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