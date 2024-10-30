https://sarabic.ae/20241030/الإمارات-تعلن-عن-مبادرة-جديدة-بشأن-طلاب-لبنان-1094332327.html
الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان
الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان
سبوتنيك عربي
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان، عبر مبادرة "المدرسة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:26+0000
2024-10-30T17:26+0000
2024-10-30T17:26+0000
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وتستهدف المبادرة مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال والقطاع التعليمي في لبنان جراء الأوضاع الراهنة.يأتي هذا التوجيه ضمن استجابة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، تماشياً مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتقديم المساعدة للبنان، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).وينطلق مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024-2025" كجزء من الدعم الشامل الذي تقدمه الإمارات، والذي يشمل توفير الإغاثة والمساعدات الغذائية والصحية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى دعم 40 ألف طالب لبناني. كما يساعد هذا البرنامج الأطفال المتضررين من انقطاع التعليم، ويعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لضمان استمرارية التعليم.
https://sarabic.ae/20241030/أطفال-يلعبون-الغميضة-هربا-من-واقع-مأساة-النزوح-في-لبنان-فيديو---1094315323.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تعلن عن مبادرة جديدة بشأن طلاب لبنان
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان، عبر مبادرة "المدرسة الرقمية".
وتستهدف المبادرة مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال والقطاع التعليمي في لبنان جراء الأوضاع الراهنة.
يأتي هذا التوجيه ضمن استجابة الإمارات لدعم الشعب اللبناني، تماشياً مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتقديم المساعدة للبنان، وفقاً لوكالة
أنباء الإمارات (وام).
وينطلق مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024-2025" كجزء من الدعم الشامل الذي تقدمه الإمارات
، والذي يشمل توفير الإغاثة والمساعدات الغذائية والصحية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى دعم 40 ألف طالب لبناني.
ويوفر المشروع، الذي تشرف عليه "المدرسة الرقمية" بالتعاون مع عدة جهات، بيئة تعليمية متكاملة عبر منصات رقمية تتيح محتوى تعليمياً وفق المنهج اللبناني الرسمي.
كما يساعد هذا البرنامج الأطفال المتضررين من انقطاع التعليم، ويعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لضمان استمرارية التعليم.
ويهدف مشروع استمرارية التعليم إلى سد الفجوات التعليمية عبر محتوى رقمي ذكي يتاح للطلاب في مراكز النزوح في لبنان، مع حلول تتيح الوصول إلى المواد التعليمية حتى في غياب الإنترنت، بما يضمن استمرار التعليم رغم التحديات.