https://sarabic.ae/20241030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصده-3-مسيرات-اخترقت-الحدود-من-جهة-لبنان-1094331501.html

الجيش الإسرائيلي يعلن رصده 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن رصده 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصده لثلاث طائرات مسيرة اطلقت من لبنان، اعترض واحدة منها وسقطت الآخرتين. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T17:19+0000

2024-10-30T17:19+0000

2024-10-30T17:19+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن أغلب أو كل مستوطنات الشمال الإسرائيلي شهدت إطلاق دوي صفارات الإنذار.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان عسكري له أن سلاح الجو الإسرائيلي يتتبع عددا من الأهداف المشبوهة، وأن الحدث ما يزال جاريا، مطالبا في بيانه المواطنين الإسرائيليين بضرورة الاستماع لتوجيهات الجبهة الداخلية والتي يتم تحديثها أولا بأول.فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة واحدة، وسقطت طائرتان أخريان دون طيار.ونقلت الإذاعة عن نجمة داود الحمراء، إصابة شخصين بجروح طفيفة في منطقة الخضيرة وهما في طريقهما إلى منطقة محمية بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات واسعة من الشمال الإسرائيلي. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يهاجم مدينة بعلبك اللبنانية بعد توجيه إنذار سابق لسكان المدينة بضرورة إخلاء منازلهم. ونشرت الإذاعة بيانا أكدت من خلاله أن الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة المدينة اللبنانية بعد توجيه أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش، إنذار في وقت سابق اليوم، إلى سكان بلدات بعلبك وعين بورضاي ودورس جنوبي لبنان.وكان أدرعي قد نشر بيانا طالب فيه سكان تلك البلدات اللبنانية بإخلاء منازلهم والانتقال خارج المدينة والقرى عبر عدة محاور، وهي "أوتوستراد زحلة - بعلبك وطريق نحلة - بعلبك، وطريق الأرز - بعلبك".وادعى الجيش الإسرائيلي أنه من أجل سلامة الأهالي اللبنانيين في تلك القرى، الابتعاد عن عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية، بدعوى أنه سيعرضهم للخطر.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، بأن أمام الحزب اللبناني تضحيات كثيرة لكنه يثق في قدرات عناصره المقاومة وبأن النصر سيكون حليفه. وأكد قاسم أن "إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم، فالنيات العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان كانت واضحة"، مشددا على أن حزب الله قد جدد التأكيد خلال 11 شهرا مضت أنه لا يريد حربا لكنه مستعد للانتصار إذا فرضت عليه الحرب.وأفاد نعيم قاسم بأن "إيران تدعم مشروعنا ولا تريد شيئا منا وقناعاتنا مشتركة، لأننا لا نقاتل نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وتحرير أرضنا وإسنادا لغزة، وصمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

https://sarabic.ae/20241030/بعد-توجيه-إنذار-سابق-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-مدينة-بعلبك-اللبنانية-1094326672.html

https://sarabic.ae/20241030/-الرياض-تعقد-الاجتماع--الأول-لتحالف-تنفيذ-حل-الدولتين-بشأن-فلسطين--1094326248.html

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