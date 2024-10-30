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الرياض تعقد الاجتماع الأول لتحالف تنفيذ "حل الدولتين" بشأن فلسطين

الرياض تعقد الاجتماع الأول لتحالف تنفيذ "حل الدولتين" بشأن فلسطين

سبوتنيك عربي

ينعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، على مدار يومين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، الذي ينص على بناء الدولة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T14:35+0000

2024-10-30T14:35+0000

2024-10-30T14:35+0000

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ويضم الاجتماع دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام في إطار ذلك.ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أعلن عن هذا التحالف في سبتمبر/أيلول الماضي، ممثلا للدول العربية والإسلامية والأوروبيين، والبالغ عددهم 149 دولة، حيث اتفق الجميع على إيجاد موقف لحل الدولتين. ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع الفلسطيني، على مدار 390 يوم، مخلفا شهداء وجرحى، كما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية.

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