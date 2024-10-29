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https://sarabic.ae/20241029/حماس-منفتحون-على-أي-مقترحات-تنهي-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1094295046.html
"حماس": منفتحون على أي مقترحات تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة
"حماس": منفتحون على أي مقترحات تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
صرح القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، بأن الحركة الفلسطينية منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويوقف إطلاق النار نهائيا. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T18:44+0000
2024-10-29T18:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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الأخبار
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
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وأكد أبو زهري في بيان للحركة، مساء اليوم الثلاثاء، أن حماس تدعو كل القوى الحية إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، موجهة التحية لكل قوى المقاومة في لبنان واليمن والعراق وغيرها.وأوضح أبو زهري أن "استجبنا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار"، داعية إلى "ممارسة كل ضغط ممكن على داعمي الاحتلال ومموليه، وقطع الدول المطبعة مع إسرائيل علاقتها مع تل أبيب".وطالبت الحركة الفلسطينية بضرورة فرض كسر الحصار عن قطاع غزة فورا.وأكد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن "العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن، وتعمد تدمير البنية التحتية الطبية وموارد الدفاع المدني في قطاع غزة، مواصلا حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة خاصة في الشمال".أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر الإعلان عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة شمالي غزة. وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن القتلى الأربعة من بينهم ضابط برتبة رائد و3 جنود آخرين وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا، وهم الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، والرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، والرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، والرقيب ناور حيموف، 22 عاما.وأشارت الإذاعة إلى أنه الحادث الذي قتل فيه الأربعة الإسرائيليين، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة نفسها.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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https://sarabic.ae/20241029/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-بينهم-ضابط-شمالي-غزة-1094283640.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة

"حماس": منفتحون على أي مقترحات تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة

18:44 GMT 29.10.2024
© AP Photoالقصف الإسرائيل على قطاع غزة
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، بأن الحركة الفلسطينية منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويوقف إطلاق النار نهائيا.
وأكد أبو زهري في بيان للحركة، مساء اليوم الثلاثاء، أن حماس تدعو كل القوى الحية إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، موجهة التحية لكل قوى المقاومة في لبنان واليمن والعراق وغيرها.
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وأوضح أبو زهري أن "استجبنا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار"، داعية إلى "ممارسة كل ضغط ممكن على داعمي الاحتلال ومموليه، وقطع الدول المطبعة مع إسرائيل علاقتها مع تل أبيب".
وطالبت الحركة الفلسطينية بضرورة فرض كسر الحصار عن قطاع غزة فورا.
وأكد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن "العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن، وتعمد تدمير البنية التحتية الطبية وموارد الدفاع المدني في قطاع غزة، مواصلا حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة خاصة في الشمال".
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر الإعلان عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة شمالي غزة.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن القتلى الأربعة من بينهم ضابط برتبة رائد و3 جنود آخرين وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط شمالي غزة
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وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا، وهم الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، والرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، والرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، والرقيب ناور حيموف، 22 عاما.
وأشارت الإذاعة إلى أنه الحادث الذي قتل فيه الأربعة الإسرائيليين، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة نفسها.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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