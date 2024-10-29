https://sarabic.ae/20241029/وزير-المالية-الإسرائيلي-يحدد-موعدا-لإنهاء-الحرب-أمام-حزب-الله-1094290367.html

وزير المالية الإسرائيلي يحدد موعدا لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"

وزير المالية الإسرائيلي يحدد موعدا لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"

سبوتنيك عربي

ضرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، موعدا لإنهاء الحرب شمال بلاده أمام حزب الله اللبناني. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T16:35+0000

2024-10-29T16:35+0000

2024-10-29T16:35+0000

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سموتريتش أن "الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام"، مضيفا أنه سيتم إقرار موازنة الدولة بنهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل. وأكد سموتريتش أن الشرطة الإسرائيلية ليست بحاجة إلى زيادة في ميزانية الدولة الإسرائيلية قبل أن تحقق نتائج مهمة، مشيرا إلى أنه "من الواجب على وزارات إسرائيل تحمل تكلفة تخفيض الموازنة بقيمة 40 مليار شيكل بما في ذلك 5 وزارات حكومية".وكانت إسرائيل قد علقت، اليوم الثلاثاء، على تولي الشيخ، نعيم قاسم، أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للأمين العام الراحل، حسن نصر الله. ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صورة لنعيم قاسم عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب معها: "تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة".وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله": "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "إنطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".وتعهد الحزب في بيانه "بالعمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

https://sarabic.ae/20241029/حزب-الله-يعلن-انتخاب-نعيم-قاسم-أمينا-عاما-له-1094272402.html

https://sarabic.ae/20241029/المبعوث-اللبناني-بالأمم-المتحدة-قوات-اليونيفيل-غير-قادرة-على-تنفيذ-مهامها--1094262254.html

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