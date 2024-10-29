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مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"
مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"
سبوتنيك عربي
أدانت جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظرعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتحد من قدرتها على تقديم... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعتبر تلك الخطوة جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وطالبت مصر "المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة"، مستنكرة "النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية". وشددت مصر على أن دور وكالة "أونروا" لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين. وقال غوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20241027/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-الإيراني-يجب-منع-التصعيد-وعدم-استدراج-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1094205832.html
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سبوتنيك, أخبار لبنان, غزة, أخبار الشرق الأوسط
سبوتنيك, أخبار لبنان, غزة, أخبار الشرق الأوسط

مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"

11:51 GMT 29.10.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أدانت جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظرعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعتبر تلك الخطوة جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: يجب منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
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وطالبت مصر "المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة"، مستنكرة "النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية".
وشددت مصر على أن دور وكالة "أونروا" لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال غوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
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