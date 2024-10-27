https://sarabic.ae/20241027/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-الإيراني-يجب-منع-التصعيد-وعدم-استدراج-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1094205832.html
وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: يجب منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: يجب منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، إلى ضرورة منع التصعيد وإلى عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت بوابة "الأهرام" إن الاتصال بين الوزيرين تناول آخر التطورات بالنسبة للهجوم الإسرائيلى على إيران، حيث جدد الوزير المصري إدانة بلاده لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.وشدد عبد العاطي، خلال الاتصال على اتخاذ خطوات من شأنها الإسهام في تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية الي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.وشدد عبد العاطي على مواقف مصر فيما يتعلق بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران.وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما"، مشيرا إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".وأعلن عباس عراقجي في المقابلة، عن توجيهه الليلة الماضية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأوضح: "نأمل أن يُعقد هذا الاجتماع قريبا، حتى نتمكن نحن والدول الأخرى المعنية بأمن المنطقة، من التحدث والتعبير عن مخاوفها، على أية حال، سوف نقوم بواجبنا في تسجيل هذا الغزو ومتابعته دوليا".
https://sarabic.ae/20241026/إيران-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-هاجمتنا-من-المجال-الجوي-العراقي-1094193134.html
https://sarabic.ae/20241026/إسرائيل-تشيد-بأمريكا-لتعاونها-العلني-والسري-في-هجومها-على-إيران-1094193954.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: يجب منع التصعيد وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، إلى ضرورة منع التصعيد وإلى عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية.
وقالت بوابة
"الأهرام" إن الاتصال بين الوزيرين تناول آخر التطورات بالنسبة للهجوم الإسرائيلى على إيران، حيث جدد الوزير المصري إدانة بلاده لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.
وشدد عبد العاطي، خلال الاتصال على اتخاذ خطوات من شأنها الإسهام في تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.
واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية الي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.
وشدد عبد العاطي على مواقف مصر فيما يتعلق بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران.
وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما"، مشيرا إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".
ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".
وأعلن عباس عراقجي في المقابلة، عن توجيهه الليلة الماضية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأوضح: "نأمل أن يُعقد هذا الاجتماع قريبا، حتى نتمكن نحن والدول الأخرى المعنية بأمن المنطقة، من التحدث والتعبير عن مخاوفها، على أية حال، سوف نقوم بواجبنا في تسجيل هذا الغزو ومتابعته دوليا".