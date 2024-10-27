https://sarabic.ae/20241027/مكتب-بري-ينفي-ما-نسب-له-عن-موافقة-حزب-الله-على-فصل-مفاوضات-لبنان-عن-غزة-1094221370.html

مكتب بري ينفي ما نسب له عن موافقة "حزب الله" على فصل مفاوضات لبنان عن غزة

مكتب بري ينفي ما نسب له عن موافقة "حزب الله" على فصل مفاوضات لبنان عن غزة

سبوتنيك عربي

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء اليوم الأحد، ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية من تصريح منسوب له عن المفاوضات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T19:58+0000

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وكان مصدر دبلوماسي، قول إن "بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية".إلا أن مكتب بري أصدر بيانا نفى فيه هذه المعلومات وقال: "ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوبا للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2546 قتيلاً و11803 جرحى، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

https://sarabic.ae/20241026/مصر-تحذر-مجددا-من-التداعيات-الخطيرة-لاندلاع-حرب-إقليمية-1094179460.html

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