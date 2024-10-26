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مصر تحذر مجددا من "التداعيات الخطيرة" لاندلاع حرب إقليمية
مصر تحذر مجددا من "التداعيات الخطيرة" لاندلاع حرب إقليمية
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي"، محذراً من "التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الوزير المصري، على "أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية"، مستنكراً "المساعي الإسرائيلية لتقويض وكالة الأونروا".وندد عبد العاطي بـ"استمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح اكثر من 1,2 مليون لبناني، فضلاً عن استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".كما شدد عبد العاطي على "الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفي مقدمتها الجيش اللبناني"، مؤكدًا على "ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية".وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث أحاط وزير الخارجية الأمريكي الوزير عبد العاطي، بنتائج جولته بالمنطقة، على مدار الأيام الماضية".كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً، منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-إسرائيليين-بينهم-ضابط-في-قطاع-غزة-1094167442.html
https://sarabic.ae/20241025/وزير-الطاقة-اللبناني-لـسبوتنيك-لا-بوادر-إيجابية-توحي-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان--1094169682.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تحذر مجددا من "التداعيات الخطيرة" لاندلاع حرب إقليمية

07:13 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية والهجرة المصري بد عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية والهجرة المصري بد عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي"، محذراً من "التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الوزير المصري، على "أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية"، مستنكراً "المساعي الإسرائيلية لتقويض وكالة الأونروا".
وندد عبد العاطي بـ"استمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح اكثر من 1,2 مليون لبناني، فضلاً عن استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
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كما شدد عبد العاطي على "الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفي مقدمتها الجيش اللبناني"، مؤكدًا على "ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث أحاط وزير الخارجية الأمريكي الوزير عبد العاطي، بنتائج جولته بالمنطقة، على مدار الأيام الماضية".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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أمس, 15:47 GMT

وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً، منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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