https://sarabic.ae/20241025/وزير-الطاقة-اللبناني-لـسبوتنيك-لا-بوادر-إيجابية-توحي-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان--1094169682.html

وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": لا بوادر إيجابية توحي بوقف إطلاق النار في لبنان

وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": لا بوادر إيجابية توحي بوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، على "أهمية العمل الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن "العمل الدبلوماسي تبذل فيه طاقة، ولكن القرار محسوم أنه القرار... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T15:47+0000

2024-10-25T15:47+0000

2024-10-25T15:47+0000

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وأشار فياض في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المشروع الإسرائيلي يُعتبر مشروعًا صهيونيًا توسعيًا يطمح إلى توسيع الأراضي التي احتلها الكيان الاسرائيلي سابقًا، ولو كان بثمن قتل كل الشعوب وتهجيرهم وتدمير البنى التحتية والمنازل وكل ما يرمز للحياة".كما لفت إلى أن "التغير الكبير الذي ينتظره الناس يتعلق بالانتخابات الأمريكية، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، مع انتظار نقطة تحول وتحرك عربي بالتزامن مع الانقسامات السياسية في لبنان".وشدّد على أن "الحكومة اللبنانية ورئاسة الحكومة تعملان بشكل جامع من خلال الكتل النيابية على تعزيز الموقف اللبناني المطالب بوقف إطلاق النار"، مؤكدًا على "تحميل إسرائيل المسؤولية عما يحدث من تهجير وقتل للبنانيين".وفيما يتعلق بمطالبة بعض الأطراف بنزع سلاح "حزب الله"، أبدى فياض "أسفه لرؤية أبناء الثقافة الواحدة يتفرقون بسبب طريقة إدارة البلد، مُدينًا هذه المطالبات"، مُشيرًا إلى أن "العدو هو من اعتدى على الأمة العربية جمعاء"، وأكد أن "لبنان بحاجة إلى رئيس يمثل كل المكونات".وفي موضوع الكهرباء، أوضح فياض أن "أساس تغذية الكهرباء يعتمد على استيراد الفيول من العراق، حيث يتوفر عقد يضمن 125 ألف طن شهريًا، مما يسمح بإنتاج 450 إلى 500 ميغاواط". وذكر أن "الطلب على الكهرباء قد انخفض بسبب النزوح والضغوطات العسكرية، مما أثر سلبًا على الإيرادات اللازمة لشراء الفيول".وأضاف أن "الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء قد تم رفعها إلى لجنة الكوارث، التي ستطالب بالمساعدات في مؤتمر باريس". وبيّن أنّ "الوزارة تتعامل مع موضوع الإغاثة السريعة من خلال تقديم المياه والكهرباء للنازحين، كما تعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدمرة".وتابع أن "الجهود الدبلوماسية تُبذل لمنع الحصار البحري والجوي على لبنان، وأن الوزارة تعمل على توفير الحاجات الرئيسية بالتعاون مع الشركات لتجنب تحول الأسعار إلى السوق السوداء"، موضحًا أنّ "أسعار المحروقات تتبع السوق العالمي، ورغم الأزمات، هناك استقرار نسبي".في الختام، أعرب فياض عن تفاؤله "بزيادة التقديمات العراقية"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان".

https://sarabic.ae/20241025/مقتل-ثلاثة-صحفيين-في-غارة-إسرائيلية-على-لبنان-1094148118.html

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