https://sarabic.ae/20241028/ميقاتي-يشدد-على-أولوية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-والتوصل-إلى-حل-دبلوماسي-مع-إسرائيل-1094253273.html

‏ميقاتي يشدد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي مع إسرائيل

‏ميقاتي يشدد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

نوه رئيس الحكومة اللبنانية، ‫نجيب ميقاتي‬، اليوم الاثنين، بأهمية دور "اليونيفيل" لحفظ الاستقرار في جنوب البلاد، داعيا بريطانيا‬ إلى دعم جهود اليونيفيل وتعاونها... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T16:14+0000

2024-10-28T16:14+0000

2024-10-28T16:14+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60a72bfa2c847ee68aace84b54406a64.jpg

وخلال لقائه مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، بدار السفارة اللبنانية في لندن، شدد ميقاتي، على "أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.بدوره شدد الوزير البريطاني على "المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن بلاده "تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعم الجيش اللبناني عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

https://sarabic.ae/20241027/مكتب-بري-ينفي-ما-نسب-له-عن-موافقة-حزب-الله-على-فصل-مفاوضات-لبنان-عن-غزة-1094221370.html

لبنان

أخبار لبنان

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بريطانيا