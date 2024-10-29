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https://sarabic.ae/20241029/المبعوث-اللبناني-بالأمم-المتحدة-قوات-اليونيفيل-غير-قادرة-على-تنفيذ-مهامها--1094262254.html
المبعوث اللبناني بالأمم المتحدة: قوات اليونيفيل غير قادرة على تنفيذ مهامها
المبعوث اللبناني بالأمم المتحدة: قوات اليونيفيل غير قادرة على تنفيذ مهامها
سبوتنيك عربي
أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، السفير سليم بدورة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمم المتحدة في لبنان غير قادرة على تنفيذ مهامها. مشددًا على ضرورة أن يتصرف مجلس... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T01:28+0000
2024-10-29T01:29+0000
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جنيف – سبوتنيك. وقال بدورة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية على (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل وجنودها. لقد أثبتت اليونيفيل عدم قدرتها على الوفاء بمهامها لأن إسرائيل تنتهك باستمرار القرار 1701 والسيادة اللبنانية".وأضاف، "يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بمسؤولية في هذا الشأن، لأنه هو الذي أعطى التفويض لليونيفيل. يجب عليهم أن يتحدثوا علنًا عن التهديد الوشيك لهم، وعلى مجلس الأمن أن يتوصل إلى الاستنتاجات المناسبة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين السلطات اللبنانية، والقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل، كانت دائمًا جيدة جدًا على أساس الثقة والتعاون".وأوضح أن لبنان يستخدم "جميع الوسائل المتاحة له لتوعية الهيئات الأممية، كل ضمن اختصاصه، حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل".وتابع بدورة: "إننا نحاول إجبارهم (هيئات الأمم المتحدة) على إدانة هذه الانتهاكات والمطالبة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتوازي، نعمل على ضمان قدرة المنظمات الدولية على التعبئة".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والعاملين فيها، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بإخلاء مواقعها، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوات اليونيفيل وضمان استمرارها بعملها.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقت سابق هذا الشهر، بإجلاء قوات "يونيفيل" من لبنان.ويتبادل حزب الله اللبناني ووحدات من الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين الجانبين عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنف ضلوعها به.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".يذكر أنه، في آب/أغسطس 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان ونشر الحكومة اللبنانية قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، وتجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241028/محافظ-المدينة-لـسبوتنيك-مقتل-أكثر-من-60-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-بعلبك--1094261531.html
https://sarabic.ae/20241028/موسكو-تزويد-واشنطن-إسرائيل-بالمعلومات-للهجوم-على-إيران-ينتهك-القانون-الدولي-1094260101.html
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اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

المبعوث اللبناني بالأمم المتحدة: قوات اليونيفيل غير قادرة على تنفيذ مهامها

01:28 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 01:29 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، السفير سليم بدورة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمم المتحدة في لبنان غير قادرة على تنفيذ مهامها. مشددًا على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن بمسؤولية إزاء هذا الأمر.
جنيف – سبوتنيك. وقال بدورة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية على (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل وجنودها. لقد أثبتت اليونيفيل عدم قدرتها على الوفاء بمهامها لأن إسرائيل تنتهك باستمرار القرار 1701 والسيادة اللبنانية".
وأضاف، "يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بمسؤولية في هذا الشأن، لأنه هو الذي أعطى التفويض لليونيفيل. يجب عليهم أن يتحدثوا علنًا عن التهديد الوشيك لهم، وعلى مجلس الأمن أن يتوصل إلى الاستنتاجات المناسبة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين السلطات اللبنانية، والقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل، كانت دائمًا جيدة جدًا على أساس الثقة والتعاون".
وتابع مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة: "المشكلة الحقيقية ليست في التفويض في حد ذاته، بل في عدم احترام إسرائيل للسيادة اللبنانية، وعدائها، وتهديداتها المستمرة، فضلا عن نواياها التوسعية تجاه جزء من أراضينا. القرار 1701 في صيغته الحالية هو أداة جيدة ويجب تنفيذه بالكامل ولن يكون بمقدوره ضمان وقف الأعمال العدائية إلا إذا تعهدت إسرائيل بالامتثال له وتطبيق الضمانات الدولية بالتوازي".
وأوضح أن لبنان يستخدم "جميع الوسائل المتاحة له لتوعية الهيئات الأممية، كل ضمن اختصاصه، حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل".
وتابع بدورة: "إننا نحاول إجبارهم (هيئات الأمم المتحدة) على إدانة هذه الانتهاكات والمطالبة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتوازي، نعمل على ضمان قدرة المنظمات الدولية على التعبئة".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والعاملين فيها، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بإخلاء مواقعها، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوات اليونيفيل وضمان استمرارها بعملها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقت سابق هذا الشهر، بإجلاء قوات "يونيفيل" من لبنان.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
محافظ المدينة لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 60 شخصا في غارات إسرائيلية على بعلبك
أمس, 21:56 GMT
ويتبادل حزب الله اللبناني ووحدات من الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين الجانبين عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنف ضلوعها به.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
موسكو: تزويد واشنطن إسرائيل بالمعلومات للهجوم على إيران ينتهك القانون الدولي
أمس, 20:03 GMT
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
يذكر أنه، في آب/أغسطس 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان ونشر الحكومة اللبنانية قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، وتجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
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Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:33 GMT
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