https://sarabic.ae/20241028/موسكو-تزويد-واشنطن-إسرائيل-بالمعلومات-للهجوم-على-إيران-ينتهك-القانون-الدولي-1094260101.html

موسكو: تزويد واشنطن إسرائيل بالمعلومات للهجوم على إيران ينتهك القانون الدولي

موسكو: تزويد واشنطن إسرائيل بالمعلومات للهجوم على إيران ينتهك القانون الدولي

سبوتنيك عربي

رأى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية للهجوم ضد إيران ينتهك القانون... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T20:03+0000

2024-10-28T20:03+0000

2024-10-28T20:03+0000

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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول هجوم إسرائيل على إيران: "واشنطن زودت أيضًا القدس الغربية بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ الضربات، وهذا الهجوم لا ينتهك أحكام القانون الدولي فحسب، بل يزعزع أيضًا استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط الذي يتأرجح على شفا الحرب".وقال: "ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مسؤول والسماح أخيرًا للهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لها لوقف الصراع وتنفيذ القرارات القائمة ذات الصلة بالتسوية في الشرق الأوسط".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".أول إجراء من العراق بعد اختراق إسرائيل مجالها الجوي لمهاجمة إيرانلافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو

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