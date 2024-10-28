https://sarabic.ae/20241028/الخارجية-الأمريكية-رد-إسرائيل-على-إيران-يجب-أن-ينهي-المواجهة-في-الشرق-الأوسط-1094259215.html
الخارجية الأمريكية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة في الشرق الأوسط
الخارجية الأمريكية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T19:25+0000
2024-10-28T19:25+0000
2024-10-28T19:25+0000
روسيا
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".أول إجراء من العراق بعد اختراق إسرائيل مجالها الجوي لمهاجمة إيرانلافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
https://sarabic.ae/20241028/لافروف-روسيا-ترجح-أن-يساعد-مجلس-الأمن-الدولي-بتهدئة-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بعد-الهجوم-على-إيران-1094240496.html
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روسيا
الخارجية الأمريكية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة في الشرق الأوسط
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا ويجب أن ينهي المواجهة بين البلدين.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".
وأوضح أن واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني
، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.
وكانت الخارجية الروسية قد أعربت في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.
وأضاف البيان:
"نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".