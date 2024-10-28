https://sarabic.ae/20241028/الخارجية-الأمريكية-رد-إسرائيل-على-إيران-يجب-أن-ينهي-المواجهة-في-الشرق-الأوسط-1094259215.html

الخارجية الأمريكية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة في الشرق الأوسط

الخارجية الأمريكية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T19:25+0000

2024-10-28T19:25+0000

2024-10-28T19:25+0000

روسيا

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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".أول إجراء من العراق بعد اختراق إسرائيل مجالها الجوي لمهاجمة إيرانلافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو

https://sarabic.ae/20241028/لافروف-روسيا-ترجح-أن-يساعد-مجلس-الأمن-الدولي-بتهدئة-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بعد-الهجوم-على-إيران-1094240496.html

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