https://sarabic.ae/20241026/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-وتدعو-لضبط-النفس-ووقف-العنف-1094184084.html
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لضبط النفس ووقف العنف
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لضبط النفس ووقف العنف
سبوتنيك عربي
أعربت روسيا، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:45+0000
2024-10-26T11:45+0000
2024-10-26T11:45+0000
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المتفجر المستمر بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار والأمن في المنطقة".وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين من قواته، أثناء التصدي للهجمات الإسرائيلية على البلاد، التي حدثت فجرًا، مع التأكيد على "نجاحه في صد الهجوم".وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن "العنصرين قُتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.فيما أكدت الحكومة الإيرانية أن "الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر محدودة"، مشددة على أن "الأوضاع العامة في البلاد عادية، وأن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما عُلّقت لساعات فجرا".كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإيراني-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-خلال-التصدي-للهجمات-الإسرائيلية--1094182747.html
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روسيا, العالم, إيران, إسرائيل
روسيا, العالم, إيران, إسرائيل
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لضبط النفس ووقف العنف
أعربت روسيا، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المتفجر المستمر بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار والأمن في المنطقة".
وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".
وتابع البيان: "نحن بحاجة إلى التوقف عن استفزاز إيران للقيام برد انتقامي"، داعيًا إلى "الخروج من دوامة التصعيد".
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين من قواته، أثناء التصدي للهجمات الإسرائيلية على البلاد، التي حدثت فجرًا، مع التأكيد على "نجاحه في صد الهجوم".
وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن "العنصرين قُتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
فيما أكدت الحكومة الإيرانية
أن "الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر محدودة"، مشددة على أن "الأوضاع العامة في البلاد عادية، وأن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما عُلّقت لساعات فجرا".
ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً انتهاء هجومه على مواقع إيرانية، لافتا إلى أن هجومه طال منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات دفاع، فضلا عن دفاعات جوية أخرى، على حد قوله.
كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".