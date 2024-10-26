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الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين اثنين خلال التصدي للهجمات الإسرائيلية
الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين اثنين خلال التصدي للهجمات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين من قواته، أثناء التصدي للهجمات الإسرائيلية على البلاد، التي حدثت فجرًا، مع التأكيد على "نجاحه في صد... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:01+0000
2024-10-26T11:01+0000
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وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن "العنصرين قُتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.فيما أكدت الحكومة الإيرانية أن "الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر محدودة"، مشددة على أن "الأوضاع العامة في البلاد عادية، وأن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما عُلّقت لساعات فجرا".ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً انتهاء هجومه على مواقع إيرانية، لافتا إلى أن هجومه طال منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات دفاع، فضلا عن دفاعات جوية أخرى، على حد قوله.كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين اثنين خلال التصدي للهجمات الإسرائيلية

11:01 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين من قواته، أثناء التصدي للهجمات الإسرائيلية على البلاد، التي حدثت فجرًا، مع التأكيد على "نجاحه في صد الهجوم".
وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن "العنصرين قُتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
فيما أكدت الحكومة الإيرانية أن "الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر محدودة"، مشددة على أن "الأوضاع العامة في البلاد عادية، وأن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما عُلّقت لساعات فجرا".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
09:46 GMT
ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً انتهاء هجومه على مواقع إيرانية، لافتا إلى أن هجومه طال منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات دفاع، فضلا عن دفاعات جوية أخرى، على حد قوله.
كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".
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