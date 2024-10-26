https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإيراني-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-خلال-التصدي-للهجمات-الإسرائيلية--1094182747.html

الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين اثنين خلال التصدي للهجمات الإسرائيلية

الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين اثنين خلال التصدي للهجمات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين من قواته، أثناء التصدي للهجمات الإسرائيلية على البلاد، التي حدثت فجرًا، مع التأكيد على "نجاحه في صد... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T11:01+0000

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وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن "العنصرين قُتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.فيما أكدت الحكومة الإيرانية أن "الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر محدودة"، مشددة على أن "الأوضاع العامة في البلاد عادية، وأن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما عُلّقت لساعات فجرا".ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً انتهاء هجومه على مواقع إيرانية، لافتا إلى أن هجومه طال منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات دفاع، فضلا عن دفاعات جوية أخرى، على حد قوله.كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".

https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html

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