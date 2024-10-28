لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241028/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الكويتي-في-موسكو---1094234105.html
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى في العاصمة الروسية موسكو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T09:21+0000
2024-10-28T09:52+0000
روسيا
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092340558_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_35f21d4cd2b31753085ac1e41c1c453a.jpg
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الروسي الكويتي، فضلا عن أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.وقال لافروف في بداية لقائه: "اليوم، بالطبع، سننظر بالتفصيل في وضع العلاقات الثنائية وتوجهاتنا تجاه الشؤون الإقليمية والدولية، وفي المقام الأول في الشرق الأوسط، والتي في جوهرها، تتزامن معنا ومع أصدقائنا العرب".ومن جهته قال الوزير الكويتي إن "زيارتي اليوم تهدف إلى تعزيز علاقاتنا التي هي ذات طابع شراكة استراتيجية".ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، وولي العهد صباح خالد الصباح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن أمله في زيارة لافروف إلى الكويت.كانوا قادمين من البحر.. دولة خليجية تصد خطر كبيرا بعد مقاومة شديدةالكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين في "سرقة القرن"
https://sarabic.ae/20241016/اتفاقية-مهمة-مع-دولة-عربية-يقدمها-بوتين-إلى-مجلس-الدوما---1093806785.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092340558_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f2b2414018b9251ca6eef66b5159d6be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم

لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو

09:21 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.10.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى في العاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الروسي الكويتي، فضلا عن أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في بداية لقائه: "اليوم، بالطبع، سننظر بالتفصيل في وضع العلاقات الثنائية وتوجهاتنا تجاه الشؤون الإقليمية والدولية، وفي المقام الأول في الشرق الأوسط، والتي في جوهرها، تتزامن معنا ومع أصدقائنا العرب".
بوتين في تركمانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
اتفاقية مهمة مع دولة عربية يقدمها بوتين إلى مجلس الدوما
16 أكتوبر, 08:21 GMT
ومن جهته قال الوزير الكويتي إن "زيارتي اليوم تهدف إلى تعزيز علاقاتنا التي هي ذات طابع شراكة استراتيجية".
ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، وولي العهد صباح خالد الصباح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن أمله في زيارة لافروف إلى الكويت.
كانوا قادمين من البحر.. دولة خليجية تصد خطر كبيرا بعد مقاومة شديدة
الكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين في "سرقة القرن"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала