https://sarabic.ae/20241028/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الكويتي-في-موسكو---1094234105.html
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى في العاصمة الروسية موسكو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T09:21+0000
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ومن المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الروسي الكويتي، فضلا عن أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.وقال لافروف في بداية لقائه: "اليوم، بالطبع، سننظر بالتفصيل في وضع العلاقات الثنائية وتوجهاتنا تجاه الشؤون الإقليمية والدولية، وفي المقام الأول في الشرق الأوسط، والتي في جوهرها، تتزامن معنا ومع أصدقائنا العرب".ومن جهته قال الوزير الكويتي إن "زيارتي اليوم تهدف إلى تعزيز علاقاتنا التي هي ذات طابع شراكة استراتيجية".ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، وولي العهد صباح خالد الصباح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن أمله في زيارة لافروف إلى الكويت.كانوا قادمين من البحر.. دولة خليجية تصد خطر كبيرا بعد مقاومة شديدةالكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين في "سرقة القرن"
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روسيا, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
09:21 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.10.2024)
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى في العاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الروسي الكويتي، فضلا عن أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في بداية لقائه: "اليوم، بالطبع، سننظر بالتفصيل في وضع العلاقات الثنائية وتوجهاتنا تجاه الشؤون الإقليمية والدولية، وفي المقام الأول في الشرق الأوسط، والتي في جوهرها، تتزامن معنا ومع أصدقائنا العرب".
ومن جهته قال الوزير الكويتي
إن "زيارتي اليوم تهدف إلى تعزيز علاقاتنا التي هي ذات طابع شراكة استراتيجية".
ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح،
وولي العهد صباح خالد الصباح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن أمله في زيارة لافروف إلى الكويت.