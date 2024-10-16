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اتفاقية مهمة مع دولة عربية يقدمها بوتين إلى مجلس الدوما
اتفاقية مهمة مع دولة عربية يقدمها بوتين إلى مجلس الدوما
سبوتنيك عربي
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لمجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، مشروع اتفاقية مهمة مع دولة عربية للتصديق عليها. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T08:21+0000
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ويتضمن نص المشروع المقدم اتفاقية أبرمت بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، والموقعة في مدينة سانت بطرسبورغ، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2024، للمصادقة عليها من قبل المجلس.يُذكر أنه في وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي بشأن التصديق على الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.وجاء في نص الوثيقة، التي نشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية الروسية للمعلومات القانونية: "جرى التصديق على الاتفاقية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، والموقعة في مدينة موسكو في 26 يونيو (حزيران) 2019".وتم توقيع الوثيقة في موسكو، ومن المتوقع أن تساعد في حماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس والإماراتيين.الكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين في "سرقة القرن"في واقعة مثيرة للجدل... علم إسرائيل يرتفع داخل دولة عربية تعاديها بشدة
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, فلاديمير بوتين

اتفاقية مهمة مع دولة عربية يقدمها بوتين إلى مجلس الدوما

08:21 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين في تركمانستان
بوتين في تركمانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لمجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، مشروع اتفاقية مهمة مع دولة عربية للتصديق عليها.
ويتضمن نص المشروع المقدم اتفاقية أبرمت بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، والموقعة في مدينة سانت بطرسبورغ، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2024، للمصادقة عليها من قبل المجلس.
يُذكر أنه في وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي بشأن التصديق على الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.
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وجاء في نص الوثيقة، التي نشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية الروسية للمعلومات القانونية: "جرى التصديق على الاتفاقية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، والموقعة في مدينة موسكو في 26 يونيو (حزيران) 2019".
وتم توقيع الوثيقة في موسكو، ومن المتوقع أن تساعد في حماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس والإماراتيين.
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