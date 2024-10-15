https://sarabic.ae/20241015/ضجة-في-الكويت-كيف-وصل-سعودي-إلى-هذا-المنصب-في-وزارة-الدفاع-بجنسية-مزورة-1093764590.html

ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"

ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"

سبوتنيك عربي

أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T08:27+0000

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ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.اقرأ أيضًا: مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات "بجنسية مزورة"

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