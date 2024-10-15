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ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"
ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"
سبوتنيك عربي
أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T08:27+0000
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ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.اقرأ أيضًا: مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات "بجنسية مزورة"
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"

08:27 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 15.10.2024)
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
تابعنا عبر
أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".
وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.

وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020).

وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
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وقضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس السعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه بمبلغ 800 ألف دينار كويتي.

وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.
اقرأ أيضًا: مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات "بجنسية مزورة"
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