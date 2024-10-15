https://sarabic.ae/20241015/ضجة-في-الكويت-كيف-وصل-سعودي-إلى-هذا-المنصب-في-وزارة-الدفاع-بجنسية-مزورة-1093764590.html
ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"
ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"
سبوتنيك عربي
أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T08:27+0000
2024-10-15T08:27+0000
2024-10-15T08:30+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.اقرأ أيضًا: مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات "بجنسية مزورة"
https://sarabic.ae/20241014/المخدرات-تغزو-دولة-خليجية-الداخلية-تعثر-على-كميات-ضخمة-1093735539.html
https://sarabic.ae/20240514/الداخلية-الكويتية-تعلن-القبض-على-أحد-أفراد-الأسرة-الحاكمة-1088819278.html
الكويت
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_113:0:1953:1380_1920x0_80_0_0_ddf3f3f15b7b41271a2726fc776ee217.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ضجة في الكويت... كيف وصل سعودي إلى هذا المنصب في وزارة الدفاع "بجنسية مزورة"
08:27 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 15.10.2024)
أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.
وذكرت صحيفتا "الراي
" و"القبس
" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".
وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.
وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020).
وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
وقضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس السعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه بمبلغ 800 ألف دينار كويتي.
وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.