وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240914/وفاة-رئيس-وزراء-الكويت-الأسبق-الشيخ-جابر-مبارك-الصباح-1092711035.html
وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
سبوتنيك عربي
تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:38+0000
2024-09-14T12:41+0000
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وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.وأضافت الصحيفة أن "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 مارس/ آذار 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 فبراير/ شباط 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو/ تموز 2003".وصدر في 9 فبراير/ شباط 2006، أمر بتعيين جابر مبارك الصباح، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين، اللذين أجريا في 11 يوليو/ تموز 2006 و25 مارس 2007.وتقلد جابر مبارك الصباح، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت، في مايو/ أيار 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009، ومايو 2009 ومايو 2011 إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.وأعلن في نوفمبر 2011، تعيين الفقيد الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.
https://sarabic.ae/20240801/الكويت-ترد-على-مزاعم-استخدام-أراضيها-وقواعدها-العسكرية-منطلقا-لاستهداف-دول-الجوار-1091328393.html
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العالم العربي, الكويت, الأخبار
العالم العربي, الكويت, الأخبار

وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

12:38 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 12:41 GMT 14.09.2024)
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وأضافت الصحيفة أن "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 مارس/ آذار 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 فبراير/ شباط 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو/ تموز 2003".
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
الكويت ترد على مزاعم "استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية منطلقا لاستهداف دول الجوار"
1 أغسطس, 16:20 GMT
وصدر في 9 فبراير/ شباط 2006، أمر بتعيين جابر مبارك الصباح، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين، اللذين أجريا في 11 يوليو/ تموز 2006 و25 مارس 2007.
وتقلد جابر مبارك الصباح، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت، في مايو/ أيار 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009، ومايو 2009 ومايو 2011 إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأعلن في نوفمبر 2011، تعيين الفقيد الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.
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