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وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
سبوتنيك عربي
تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:38+0000
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وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.وأضافت الصحيفة أن "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 مارس/ آذار 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 فبراير/ شباط 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو/ تموز 2003".وصدر في 9 فبراير/ شباط 2006، أمر بتعيين جابر مبارك الصباح، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين، اللذين أجريا في 11 يوليو/ تموز 2006 و25 مارس 2007.وتقلد جابر مبارك الصباح، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت، في مايو/ أيار 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009، ومايو 2009 ومايو 2011 إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.وأعلن في نوفمبر 2011، تعيين الفقيد الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.
https://sarabic.ae/20240801/الكويت-ترد-على-مزاعم-استخدام-أراضيها-وقواعدها-العسكرية-منطلقا-لاستهداف-دول-الجوار-1091328393.html
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العالم العربي, الكويت, الأخبار
العالم العربي, الكويت, الأخبار
وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
12:38 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 12:41 GMT 14.09.2024)
تُوفي، اليوم السبت، رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.
وقالت صحيفة
"الراي" الكويتية، إن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وأضافت الصحيفة أن "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 مارس/ آذار 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 فبراير/ شباط 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو/ تموز 2003".
وصدر في 9 فبراير/ شباط 2006، أمر بتعيين جابر مبارك الصباح، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين، اللذين أجريا في 11 يوليو/ تموز 2006 و25 مارس 2007.
وتقلد جابر مبارك الصباح، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت، في مايو/ أيار 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009، ومايو 2009 ومايو 2011 إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأعلن في نوفمبر 2011، تعيين الفقيد الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.