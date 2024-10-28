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لافروف: روسيا ترجح أن يساعد مجلس الأمن الدولي بتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران
لافروف: روسيا ترجح أن يساعد مجلس الأمن الدولي بتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تتوقع أن يساعد مجلس الأمن الدولي في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجمات الإسرائيلية على... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T11:47+0000
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وقال لافروف للصحفيين عقب مفاوضات مع وزير الخارجية الكويتي: "بالطبع، الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي يتم تقديمها كرد، ويقولون، لقد حدث الرد الآن، ونحن متساوون ولسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء آخر، هو وضع صعب. لم يبسطوا الوضع لكننا نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في تهدئة الوضع".وأضاف لافروف: "وبناء على اقتراح الجزائر والصين وروسيا، ينبغي للمجلس هذا المساء أن ينظر في نداء إيران بشأن ما حدث، على ما أعتقد بعد ذلك. هذه المناقشة سوف تصبح أكثر وضوحا".وأضاف لافروف: "هذا لا يعني أننا بحاجة إلى الاستسلام والأمل في الأفضل. لا، نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، نحن بحاجة إلى الاتفاق على كيفية استقرار الوضع في لبنان، على المدى الطويل، وبالتأكيد، حل المشاكل الإنسانية، فإنها تتفاقم هناك".بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.الكرملين: روسيا تبذل كل ما بوسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط"الدراسات العربية الأوراسية": موقف روسيا واضح من الملف الفلسطيني ولن تسكت إذا تعرضت إيران لضربة قوية
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لافروف: روسيا ترجح أن يساعد مجلس الأمن الدولي بتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران

11:47 GMT 28.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تتوقع أن يساعد مجلس الأمن الدولي في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقال لافروف للصحفيين عقب مفاوضات مع وزير الخارجية الكويتي: "بالطبع، الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي يتم تقديمها كرد، ويقولون، لقد حدث الرد الآن، ونحن متساوون ولسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء آخر، هو وضع صعب. لم يبسطوا الوضع لكننا نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في تهدئة الوضع".
وأضاف لافروف: "وبناء على اقتراح الجزائر والصين وروسيا، ينبغي للمجلس هذا المساء أن ينظر في نداء إيران بشأن ما حدث، على ما أعتقد بعد ذلك. هذه المناقشة سوف تصبح أكثر وضوحا".
وبحسب لافروف، فإنه "في هذه المرحلة تم ويجري تجنب السيناريو الأسوأ، لأن احتماله لا يزال قائما".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
لافروف يجري محادثات مع نظيره الكويتي في موسكو
09:21 GMT
وأضاف لافروف: "هذا لا يعني أننا بحاجة إلى الاستسلام والأمل في الأفضل. لا، نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، نحن بحاجة إلى الاتفاق على كيفية استقرار الوضع في لبنان، على المدى الطويل، وبالتأكيد، حل المشاكل الإنسانية، فإنها تتفاقم هناك".
بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.
الكرملين: روسيا تبذل كل ما بوسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط
"الدراسات العربية الأوراسية": موقف روسيا واضح من الملف الفلسطيني ولن تسكت إذا تعرضت إيران لضربة قوية
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