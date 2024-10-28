https://sarabic.ae/20241028/لافروف-روسيا-ترجح-أن-يساعد-مجلس-الأمن-الدولي-بتهدئة-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بعد-الهجوم-على-إيران-1094240496.html

لافروف: روسيا ترجح أن يساعد مجلس الأمن الدولي بتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران

لافروف: روسيا ترجح أن يساعد مجلس الأمن الدولي بتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تتوقع أن يساعد مجلس الأمن الدولي في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجمات الإسرائيلية على... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T11:47+0000

2024-10-28T11:47+0000

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وقال لافروف للصحفيين عقب مفاوضات مع وزير الخارجية الكويتي: "بالطبع، الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي يتم تقديمها كرد، ويقولون، لقد حدث الرد الآن، ونحن متساوون ولسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء آخر، هو وضع صعب. لم يبسطوا الوضع لكننا نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في تهدئة الوضع".وأضاف لافروف: "وبناء على اقتراح الجزائر والصين وروسيا، ينبغي للمجلس هذا المساء أن ينظر في نداء إيران بشأن ما حدث، على ما أعتقد بعد ذلك. هذه المناقشة سوف تصبح أكثر وضوحا".وأضاف لافروف: "هذا لا يعني أننا بحاجة إلى الاستسلام والأمل في الأفضل. لا، نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، نحن بحاجة إلى الاتفاق على كيفية استقرار الوضع في لبنان، على المدى الطويل، وبالتأكيد، حل المشاكل الإنسانية، فإنها تتفاقم هناك".بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.الكرملين: روسيا تبذل كل ما بوسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط"الدراسات العربية الأوراسية": موقف روسيا واضح من الملف الفلسطيني ولن تسكت إذا تعرضت إيران لضربة قوية

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